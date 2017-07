Ven ‘Chuchos’ derrota si PRD va solo en 2018

Oaxtepec, Mor.

En el segundo día de la reunión nacional de la corriente Nueva Izquierda se presentó un panorama negativo para el PRD, si va en solitario en las elecciones de 2018.



Datos de una encuesta presentada en privado por la encuestadora Mendoza Blanco y Asociados (Meba) arrojan que en solitario, el sol azteca obtendría 8% de la votación si hoy fueran las elecciones presidenciales. En la medición, Morena saca 23%; seguido del PAN, con 18% y el PRI con 14%.

De acuerdo con Ángel Fabián López, consultor de Meba y quien presentó los resultados de la Encuesta Nacional Clima Político, aplicada del 16 al 18 de junio, la ciudadanía no conoce qué es el PRD ni sus principios o ideología. Es decir, explicó, la gente no los reconoce, habla de otros partidos y no del sol azteca.

Sin embargo, en una gran alianza entre PRD, PAN, PVEM, Panal, PT, MC y PES se obtendría 44% de los votos; seguido de Morena, con 34% y PRI, con 17%.

Según los resultados, la creación de un Frente Amplio es bien recibida por la gente, ya que 41% está en un sí, por 40% que respondió que no.

El especialista fue enfático con Nueva Izquierda y les dijo: “Pónganse a trabajar” para consolidar su presencia en aquellas entidades donde no figuran como partido.

Asimismo, la coordinación nacional de “Los Chuchos”, encabezada por Jesús Ortega y el vicecoordinador del PRD en el Senado, Jesús Zambrano, presentaron un documento interno en el que los líderes reflexionan en que el conflicto en el sol azteca “nos está causando mucho daño”.

“Un elemento de gran daño es nuestro extravío en lo que respecta a la ubicación de nuestros objetivos estratégicos de la etapa. Una evidencia de ello es que nuestra actual confrontación política interna, no se da en razón a diferencia o coincidencias respecto a cualquiera de los temas relevantes de la situación del país, sino en torno a (Andrés Manuel) López Obrador”, indica el texto.

Además, criticaron que los tres perredistas que han insinuado aspirar a la Presidencia apenas han intentado, “tímidamente, aparecer para confrontar propuestas con los aspirantes de otros partidos. Miguel Mancera (jefe de Gobierno de la Ciudad de México); Silvano Aureoles (gobernador de Michoacán), y Graco Ramírez (gobernador de Morelos), tras bambalinas observan al público: observan el despliegue de los otros actores, especialmente de AMLO, observan el desarrollo de sus estrategias”.

En el encuentro, periodistas también coincidieron en que si el PRD va solo en 2018, perderá las elecciones.

Ante los principales líderes y fundadores de Nueva Izquierda, el columnista de EL UNIVERSAL y conductor de MVS Radio, Luis Cárdenas, como invitado a un panel dijo: “No tienen un partido unido. Si van solos, les pregunto: ¿Quién va a ser su Roberto Madrazo?