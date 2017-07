Vence United al Madrid en amistoso

El Real Madrid completó su primer test de la pretemporada con una derrota en penales por 2-1 (1-1 en tiempo regular) frente al Manchester United, duelo donde la magia de Luka Modric y la ilusión de los jóvenes fueron las notas más destacadas.



Casemiro, autor del gol blanco durante el partido, erró el lanzamiento final que habría alargado las opciones del Madrid; de hecho la tanda de penales fue un concierto de yerros por parte de ambas escuadras. De 10 disparos sólo entraron tres.



Ambos equipos volverán a medirse el 8 de agosto con la Supercopa de Europa en juego.



Se notó la falta de rodaje en los madridistas frente a un equipo más entero -era el cuarto encuentro de pretemporada para los "Red Devils"-, pero los blancos, que saludaron cariñosamente a su ex entrenador José Mourinho justo antes del pitido inicial, ofrecieron una buena imagen, aunque también evidenciaron que están lejos aún de su mejor estado de forma.



El portugués, que ya avisó en la previa que daría minutos a quienes tuvieron menos protagonismo en su anterior amistoso, frente al Manchester City, no dispuso a ninguno de los españoles de su plantilla (De Gea, Herrera y Mata) en el 11 inicial, si bien fue el joven francés Anthony Martial quien marcó diferencias con una espectacular jugada que dio origen al gol de los ingleses.



Martial recorrió la línea de fondo y se deshizo de hasta tres jugadores (Carvajal, Modric y Lucas Vázquez) antes de entregar la pelota a Jesse Lingard para que anotara a placer en el minuto 46.



El tanto llegó justo en la recta final de una primera parte donde Modric, con su increíble visión de juego, demostró que el "10" a la espalda le sienta bien.



Su juego, repleto de fantasía y velocidad, fue la nota más destacada para los de Zidane más allá de los detalles de Marcelo, que impresionaba al público con sus gestos técnicos, y de Isco, con más ganas que efectividad.



El Madrid, impreciso por momentos, pero voluntarioso en el esfuerzo, desplegó pinceladas de calidad aunque apenas lograba conectar con Bale o Benzema en punta, mientras que el United lo apostaba todo a la calidad de Lingard, que avisó con un disparo desde el minuto 7, despejado espléndidamente por Navas, y con otro lanzamiento ajustado al palo.



El empate llegó tras un pase excepcional de Kovacic que sirvió para una galopada de Theo, derribado en el área por Lindelof. Casemiro no perdonó y puso las tablas en el marcador.



Ese resultado mandó el partido a la tanda de penaltis, donde el Manchester se alzó con la victoria.