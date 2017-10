Vence Real Madrid 3-0 al Eibar sin meter el acelerador

Con Benzema al abrigo del banquillo tras las últimas turbulencias sobre él, Zidane echó el lazo a su fabulosa batería de volantes ofensivos: Modric, Ceballos, Isco y Asensio. Cuatro mensajeros de lujo para dar cuartel a Cristiano, cuatro jugadores para presagiar un fútbol sinfónico. Pero ni lo uno ni lo otro. Apenas hubo pisadas de CR y el juego discurrió de forma espasmódica, a tirones, nada fluido, sin volumen. Lo mejor, algunas notas de Asensio, como su centro combado que cabeceó Paulo Oliveira hacia donde no debía y su remate con la zurda que deslució a Dmitrovic, ganador de dos pulsos mano a mano con Isco y otro con CR. El Madrid ganaba, no jugaba. El duelo no tenía tute y los blancos iban de cháchara, pasito a pasito, salvo que se enchufaran mutuamente Isco y Asensio.