Vencen este 31 de diciembre las concesiones de transporte

Cd. Victoria, Tam.

El próximo año tendrán que renovar la concesión para prestar el servicio del Transporte Público alrededor de 15 mil prestadores en todo el estado luego que ya se agotaron los cinco años de la concesión y los cinco años de prórroga para la renovación de ese documento, apuntó el subsecretario del Transporte, Heriberto Morado Cisneros.

"Tenemos que renovar esas concesiones y una vez teniendo ese título de concesión nuevo les pueden dar un crédito", apuntó para aquellos casos que se traten de unidades que ya no se encuentren en el marco legal para proporcionar el servicio, "estamos sacando las unidades que están en muy estado y que representan un peligro para los usuarios, todos los días los supervisores de ruta salen a las rutas y aquellas unidades que están en muy mal estado son retiradas".

Sólo la semana pasada fueron retiradas de circulación dos unidades en esta localidad, sin embargo resaltó que en general en todo el estado se puede encontrar unidades en pésimas condiciones, sólo durante 2018 han sido retiradas de circulación 500 unidades entre microbuses y camiones en los 43 municipios.

"Obviamente hay unas que les señalamos desperfectos, los arreglan, regresan, les quitamos la calcomanía pero hay algunas que definitivamente ya ni arreglándolas quedan y están en muy mal estado como se ven aquí en Ciudad Victoria", sin embargo Morado Cisneros descartó que se vaya a emprender un operativo para el retiro del transporte chatarra debido al efecto que ocasionaría en cuanto a la demanda ciudadana.

"No tenemos un transporte sobrado, si tenemos un 50 por ciento o un 40 por ciento de unidades que no están en buen estado y las retiramos esas unidades nos van a hacer falta, si paramos dos mil unidades esas unidades nos van a hacer falta, va haber una mayor demanda del servicio y no las podemos parar de momento".