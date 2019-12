Vence validez de las cheques

Río Bravo, Tam.- Agricultores del Distrito de Riego 026, que tienen derecho a la indemnización por "aguas no retornadas" que cada año la Conagua desvía a la zona metropolitana de Monterrey, pero que no son devueltas a la presa Marte R. Gómez, deben tomar precauciones para no perder este recurso federal.

Fue la Jefatura de Distrito 026, que encabeza Armando Silva Escobedo, la cual comunicó a los productores, que tienen solo hasta el 20 de diciembre, para acudir a su módulo respectivo, para cobrar su cheque presentando su identificación correspondiente.

Este mismo lunes a partir de las 10:30 horas, se retoma la entrega de estos cheques, mientras que de martes a jueves, será a partir de las 09:00 horas.

La advertencia que se hizo a todos los usuarios de agua de irrigación en ese distrito, es que deben cobrar sus cheques antes del 31 de diciembre, de lo contrario, los recursos se reintegran a la Tesorería de la Federación, resultando casi imposible recuperarlo.