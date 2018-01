Vence Tri Femenil 4-0 a Jamaica en premundial sub20

El Tricolor Femenil no tuvo mayores problemas para golear esta tarde a Jamaica por 4-0, y con ello sumar sus tres primeros puntos en el Premundial Sub 20, gracias a notaciones de jugadoras de Tigres Femenil.



Con un cuadro experimentado, que ya tuvo participación en el pasado Mundial Sub 17, se vio a una escuadra mexicana con mucha soltura, dominando el partido a placer, desde los primeros minutos.



Lizbeth Ovalle fue la encargada de abrir el marcador y poner al minuto 26 el 1-0, con un cabezazo un tanto descompuesto que dejó sin opción a la portera rival, pues la pelota primero picó y luego con la inercia terminó por meterse al arco enemigo.



Katy Martínez no desaprovechó su oportunidad y al 32', incrementó la cuenta, ganándole a la defensa del cuadro jamaiquino otra vez por arriba, con un nuevo cabezazo, que dejó ver las deficiencias tácticas de este plantel.



Con el partido prácticamente en la bolsa, en el complemento la situación no cambió ya que las pupilas de Christopher Cuéllar no dejaron de generar opciones y el 3-0 llegó por medio de una autogol de Chayanne Denis, quien metió el balón en su portería tras la presión que ejerció el equipo mexicano.



En la recta final del encuentro, Belén Cruz no perdonó al 78', venciendo a la portera Schneider con un potente disparo con el que firmó el 4-0, ante un rival que ni las manos pudo meter y que se vio muy lejos de poderle dar batalla al Tri Femenil.



El próximo domingo, el conjunto nacional se medirá a Nicaragua, donde podría amarrar su pase a las Semifinales si logra una victoria más.