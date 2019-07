Vence Querétaro Femenil a Pumas

Cd. de México.

Querétaro se hizo de la punta del Apertura 2019 de la Liga BBVA Femenil, luego de vencer 2-1 a Pumas. Las emplumadas soportaron un buen primer tiempo felino y con dos golazos se echaron los tres puntos a la bolsa en la Cantera Universitaria.



Las del Pedregal fueron superiores en gran parte del partido pero la guardameta Natalia Acuña fue factor para que su equipo lograra la victoria con al menos tres atajadas en los primeros 45.



La más peligrosa de Pumas se dio gracias a Mariela Jiménez, quien desbordó y mandó un buen servicio al segundo palo que Dania Padilla conectó pero no pudo darle dirección al 30'; dos minutos después la delantera volvió a intentar pero la portera voló para tapar su disparo.



En tiempo agregado, Alejandra Tapia aprovechó una falta de comunicación en la zaga felina que dejó botar el esférico, y de media vuelta puso el balón en el ángulo para el 1-0.



En el complemento Gallos no bajó los brazos y generó peligro de la mano de Sofía Álvarez, quien disparó y Melany Villeda mandó a tiro de esquina, en el córner, Gallos sorprendió con un cobro rápido que Paola Espino mandó al ángulo.



Pumas se fue con todo al frente y vio la luz cuando Jaquelín García anotó un golazo acomodándose el balón con dos toques y tirándose de chilena para pegarle al esférico y mandarlo al fondo de la red para el 2-1 al 74'



Sin embargo, a pesar de la presión las pupilas de Ileana Dávila no pudieron y dejaron tres puntos en casa.



Querétaro es líder del certamen con siete unidades, aunque varios podrían hacerse del honor esta jornada.