Vence México a Bosnia por la mínima

San Antonio, Estados Unidos.- México derrotó 1-0 a Bosnia y Herzegovina, un marcador y un funcionamiento muy justo como para poner a dudar a Juan Carlos Osorio a la hora de armar la lista mundialista.



En la última oportunidad del grueso de los jugadores de la Liga MX, algunos tuvieron destellos, pero luce difícil que de entrada puedan quitarle el puesto a los que juegan en Europa. Al 65', Hugo Ayala anotó mediante un espléndido cabezazo, en el que se anticipó y desvió a segundo poste, tras un tiro de esquina cobrado por Jonathan dos Santos.



El partido en el Alamodome, el primero del Tri en el año, le sirvió a Osorio para darle ritmo a los jugadores de la MLS: Giovani y Jonathan jugaron uno de los tiempos, mientras que Carlos Vela estuvo todo el partido y fue uno de los más participativos, al menos en los primeros minutos.



Por el Tricolor debutó Jonathan González y al 61' hizo una gran gambeta, la cual no le pareció a uno de los bosnios que lo bajó con una fuerte entrada. Rodolfo Pizarro entró al 73' y en una acción mostró su habilidad y técnica, aunque dudó un segundo cuando pudo definir. Jesús Molina se mostró bien como mediocentro en la primera mitad, pero dejó su lugar a Jorge Hernández. Por primera vez en mucho tiempo ya hubo un lateral derecho natural en la figura de Luis "Chaka" Rodríguez.



Osorio no probó a los porteros. A Elías Hernández le dolió jugar como interior y tampoco destacó por la banda. Henry Martin tampoco tuvo opciones claras. A México le faltó claridad, creatividad contra un equipo atrincherado, con una base Sub 21 demasiado verde, sin oponer mucha resistencia, al grado de que Rodolfo Cota jamás se exigió. Los otros dos guardametas, Jonathan Orozco y Gibrán Lajud ni siquiera jugaron.



México ya usará al grueso de su plantilla mundialista el 23 de marzo contra Islandia, en el Estadio Levi's. Por lo pronto, pocos han sido los jugadores que quizá le provoquen una jaqueca a Osorio.





MINUTO A MINUTO:

90' Termina el partido; vence México 1-0 a Bosnia

80' Falta sobre Ayala en el área mexicana.

77' Tiro de esquina para Bosnia H.

76' Centro de Stjepan Loncar que desvía con la cabeza Hernández.

75' Tiro Libre en favor de Bosnia H..

74' Cambio de Bosnia H.. Entra Adnan Secerovic, sale Elvis Saric

65' Gol de Hugo Ayala de México.

64' Tiro de esquina para México.

64' Cambio de Bosnia H.. Entra Ognjen Todorovic, sale Goran Zakaric

63' Disparo de Jonathan Dos Santos que pasa por encima del arco.

63' Javier Aquino se llevó como a cuatro rivales pero termina por perderlo con una carga.

60' Cobran en corto pero el balón se va por un lado. Desperdicia el Tri.

60' Tiro Libre en favor de México.

59' Disparo de Gallardo que se va por un lado del arco bosnio.

52' Cambio de México. Entra Jonathan González, sale Elías Hernández.

51' Aquino entró solo a segundo poste pero su remate salió muy desviado del arco.

51' Cobran en corto pero Vela mete centro muy desviado del arco.

50' Tiro Libre en favor de México.

49' Cambio de México. Entra Néstor Araujo, sale Oswaldo Alanís

48' Disparo de Elías Hernández que desvía Araujo por un lado del arco.

47' Tiro Libre en favor de México.

46' Cambio de México. Entra Jonathan Dos Santos, sale Orbelín Pineda.

46' Cambio de México. Entra Javier Aquino, sale Giovani Dos Santos.

46' Cambio de México. Entra Jorge Hernández, sale Jesús Molina.

45' Arranca el segundo tiempo.





40' Cobran en corto pero no pasa nada con el Tri.

38' Tiro de esquina para México.

36' Centro que nadie remata en el área.

36' Tiro de esquina para México.

32' Orbelín Pineda se metió por la izquierda tras quitarse a un rival pero su centro fue muy desviado.

31' Centro muy pasado de Giovani dos Santos que sale por la banda.

30' Tiro de esquina para México.

30' Es ahora Bosnia el que tiene el balón e intenta llegar al arco rival, pero no pasa de media cancha.

21' El portero Ibrahim Sehic echa el balón por la banda ante la presión del Tri.

21' Giovani Dos Santos saca débil disparo que se estrella en la barrera.

20' Tiro Libre en favor de México.