Vence fecha para el pago de aguinaldos

Miguel Alemán, Tam.

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo establece que todas las empresas o los patrones, tenían como fecha límite hasta el 20 de diciembre para cumplir con el correspondiente pago de aguinaldos a sus respectivos empleados.

Lo anterior fue revelado por el titular de la Procuraduría Federal del Trabajo en esta localidad, Héctor Peña Robles, quien destacó que hasta el momento no se han presentado quejas relacionadas con el incumplimiento de dicha responsabilidad, aunque esto no quiere decir que no existan casos.

Peña Robles recordó que las empresas o patrones que aún no han cumplido con dicha obligación estipulada en la Ley Federal del Trabajo, estarían atentando contra los derechos de sus trabajadores, quienes también se estarían viendo afectados en su economía familiar.

Destacó que las puertas de la dependencia se encuentran abiertas para poder recibir a los interesados, a quienes se les estará brindando toda la atención y asesoría necesaria, sobre todo en este tipo de casos relacionados con el incumplimiento del pago de aguinaldos o demás prestaciones que existen por ley.

Cabe mencionar que la relación obrero-patronal, siempre se ha basado en la responsabilidad, la confianza y la honestidad que debe existir entre ambas partes involucradas, aspectos que seguramente también se verán reflejados en la productividad de toda empresa o negocio.