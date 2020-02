Vence el plazo para el registro como votantes

Harlingen, Texas..

Este lunes es el último día en que los residentes de Texas pueden registrarse para votar en las elecciones primarias de marzo para seleccionar a su candidato de elección para participar en las elecciones generales de noviembre.

Los votantes deben tener 18 años o más y los maestros del Distrito Escolar Independiente de Pharr-San Juan-Alamo se aseguran de que sus estudiantes sepan cómo votar y qué buscar en un candidato.

"Es una gran responsabilidad y creo que si va a tener esa responsabilidad, debe estar informado, saber qué representan los candidatos y qué aportan a la mesa", dijo Cruz Saldana, quien enseña al gobierno de los Estados Unidos en P.S.J.A. Memorial High.

El distrito alienta a sus mayores de 18 años a registrarse para votar y con la fecha límite próxima, esta es la primera vez que Kassandra García podrá votar.

"Es emocionante, me siento como un adulto", dijo García, quien también es el presidente del Consejo Estudiantil de la escuela secundaria. "Tengo experiencia en votación. He estado en el consejo estudiantil durante tres años, tenemos un parlamento, tomamos votos, así que ahora puedo ser parte de esto en un nivel mucho más grande, no solo en la escuela".

Ella dice que sus clases de gobierno le han enseñado cómo detectar lo real de lo falso para prepararse mejor para el día de las elecciones.

"En las redes sociales, hay muchas personas que expresan su opinión sin saber de dónde proviene la información y generalmente nosotros como adolescentes, por lo general asumimos que todo en línea es correcto, por lo que debemos verificarlo nuevamente", dijo García.

Algunos de los estudiantes incluso se ofrecen como voluntarios para campañas políticas locales. "Vamos a las puertas de la gente y tocamos y les damos información sobre las próximas elecciones y les damos información", dijo Marco Acuña, otro estudiante registrado para votar.

Acuña dice que la experiencia es algo que lo ha orientado a postularse para un cargo algún día. "Tenemos un gran potencial, no solo un presidente, sino candidatos y quienes creemos que nos sirven mejor a la comunidad", dijo Acuña.