Vence el pánico escénico

Ciudad de México

Pablo Sauti está en proceso de perder el miedo escénico, por lo que ahora compondrá temas inéditos, ya que asegura, su meta como compositor es llegar a ser alguien como Armando Manzanero.

"Es de los gigantes de la composición en nuestro país, sus canciones siguen sonando y se siguen haciendo versiones, tienen magia y yo como compositor es algo a lo que apunto", señaló del yucateco, a quien conoció cuando fue finalista de su concurso de composición.

Sauti, a diferencia de su padre, el periodista Pablo Latapí, inició su carrera como compositor teniendo colaboraciones con Alexander Acha y Mane de la Parra. Su sueño de ser cantante fue permeado por la inseguridad que sentía al mostrarse frente al público, pero cuando empezó a tener distintas presentaciones a lo largo del país, se percató que tenía buena aceptación.

ACEPTA LAS CRÍTICAS

"Hace poco mi familia me animó a hacer distintos covers y subirlos a redes sociales con un buen recibimiento. Cuando ya tienes un volumen considerable de comentarios en redes no falta el negativo, pero en general son muy aislados y no son muy constructivos. Al final del día es arte y va a haber personas a las que les guste y a las que no y lo tomas así. La crítica constructiva siempre es bienvenida".

Con la experiencia que tiene componiendo canciones, con su nuevo sencillo "De madrugada", el cantautor quiere conectar con su público, su mayor reto como compositor.

"Quiero seguir haciendo canciones con las que me conecto, seguir las tendencias y de ellas ver con qué sonidos me puedo conectar y hacer mi versión".