Vence depresión tras ´jalón de orejas´

Eugenia Cauduro se puso una meta y gracias a su esfuerzo, dedicación y sobre todo al ejemplo y "jalones de orejas" que su hija Luciana de vez en cuando le dio, ha logrado bajar de peso, pero todavía le falta llegar a la marca que se impuso.

La actriz, quien había confesado haber estado en una depresión fuerte tras su separación de Enrique Morán, padre de sus dos hijos, y que debido a esto subió de peso, en su cuenta de Instagram presumió un video en donde se le ve ejercitándose a lado de su hija. En dicho material, Cauduro confiesa que no ha sido fácil conseguir la talla idónea para ella, pero que esfuerzo y paciencia está segura que lo logrará.

¡YA FALTA MENOS!

"A seguir aunque sea despacio que esta meta hay que lograrla! ¡Ya falta menos! Y con mi entrenadora, amiga, compañera, cómplice e hija que me inspira y motiva muchísimo, todo es más divertido, fácil y mucho mejor!!! Gracias Luciana por siempre estar a mi lado y por no apapacharme cuando necesito un jalón de orejas! Tú disciplina y constancia también me llevan a mí de la mano!! Te amoooooooooo!", escribió.

Sobre el tema del sobre peso, la modelo de 51 años había revelado en una entrevista que ofreció al canal Tlnovelas que fue rechazada en algunas producciones debido a este tema y que eso también le provocó hundirse más en la tristeza que la llevó a obtener 33 kilos de más. Y es por ello que se fijó la meta de bajar de peso.

LE CAE EL VEINTE

Pero todo este plan de ejercicio y comida saludable que ahora tiene se debió a su hijo Patricio, quien le comentó que una de las cosas que le faltaban para ser completamente feliz era tener una mamá delgada y fue en ese momento que a Eugenia le cayó el veinte.

"Empiezo a engordar con los años en lo que ellos iban creciendo. Estaba yo gorda pero no tanto y así como que me fui abandonado y de ser la mamá que andaba en bicicleta, patineta que subía y bajaba de los árboles, ya la panza... y todo me empieza a pesar y dejé de jugar como jugaba antes...", aseguró.

Tras el video, algunos de sus amigos del medio artístico se pronunciaron apoyando y aplaudiendo el logro de Cauduro como por ejemplo Alexis Ayala, Rebeca de Alba, entre otros.