Vence al cáncer

Ciudad de México.- Tras meses de valiente lucha, la actriz Rebecca Jones compartió que logró superar el cáncer de ovario y anunció su regreso a los escenarios y las pantallas.

"Estoy de regreso, es un hecho. Espero que el público me reciba con todo el amor que me ha recibido siempre. Así como el árbol de limones que tengo ahí, así me siento: llena de vida. Estoy bendecida, agradecida con Dios de que me haya dado esta segunda oportunidad, no puedo estar más contenta. Voy a empezar a hacer cine, voy a empezar a hacer teatro", declaró.

En entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, Rebecca se sinceró sobre cómo detectó la enfermedad y enfrentó este duro proceso.

"Lo primero que pensé fue en muerte. Luego sentí paz, y así ha sido hasta ahorita", confesó la actriz. (Agencias)