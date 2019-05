Vence al cáncer

Ciudad de México

La actriz Dolores Fonzi dio a conocer en Twitter que logró curarse del cáncer de mama, el cual se lo diagnosticaron el pasado 8 de abril.

Además de agradecer el apoyo de sus familiares y amigos, Fonzi quiso compartir su testimonio para lograr que otras personas que padecen la enfermedad no pierdan la esperanza en su recuperación.

"La palabra cáncer está tan estigmatizada que quedas perdida en una nebulosa de experiencias mal contadas y Google. Rodéate de gente que te quiere. Acompañen a las personas que lo padecen. ¡Es fundamental la contención de las personas que te rodean!", escribió la famosa.

La intérprete agregó que aunque los médicos de la institución médica lograron sacar la enfermedad de su cuerpo, su proceso de recuperación apenas está comenzando puesto que debe seguir en observación y enfrentar las preocupaciones y la ansiedad.

"Si te tocas una bolita en la teta, anda a hacerte un chequeo, que el tiempo es oro en estos casos. Y si a ti te cuesta aceptar el peligro, cuéntale lo que tienes a alguna amiga para que insista por ti", dijo.

"Una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama. ¡Es un montón! ¡Tócate, chequéate, quiérete! El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo después de someterme a una mastectomía me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar, pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable", se lee en otro comentario que realizó.