Vence al cáncer

Ciudad de México

Los caminos del destino no siempre son los que el hombre se traza.

Y de esto sabe mucho el piloto mexicano Xavi Razo.

Una ilusión que nació en su infancia, que era convertirse en piloto profesional, tuvo un obstáculo en su intento ya siendo adulto.

En 2014, el corredor de la categoría Nascar Peak México recibió la noticia médica de ser portador de un tumor, fue intervenido quirúrgicamente, y cuando parecía que veía la luz verde, le anunciaron que tenía cáncer testicular, amenazando su deseo deportivo y la vida misma.

Con una férrea voluntad y la atención oportuna de los doctores, Xavi salió adelante, y ahora, ayuda a niños que pasan por una situación similar a través de su fundación.

¿Qué es lo primero que pasó por tu mente cuando te dan la noticia de que tienes cáncer?

Yo estaba cumpliendo mi sueño y era la culminación de todo mi esfuerzo que había hecho durante tantos años y de repente me dicen que tengo cáncer, sin sentir una molestia, sin nada y dices, ¿cómo es esto?

Tantos años buscando este objetivo para que de repente una cuestión médica que yo ni siquiera la pensaba, porque seamos realistas nunca piensas en la salud, vas como un trenecito y sólo vas por los objetivos y nunca me lo hubiera imaginado. Cómo es que yo siendo un atleta, cómo es que comiendo sano, de deportista profesional me pasara eso, pero me pasó y tuve que dejar las carreras para empezar los tratamientos y quise ser el piloto que venciera el cáncer, para mí fue una carrera más.

¿Qué tanto te afecto la noticia?

La palabra cáncer es muy fuerte, totalmente asociada con la muerte, no nada más para mí, para mi familia fue muy duro. Yo como sea sabía que dentro de mí yo me encontraba bien físicamente, por más que sabía que tenía cáncer yo sabía que podía afrontarlo, yo sabía que podía afrontar una quimioterapia, sabía que lo iba a sufrir, pero que tenía la capacidad de hacerlo, cómo se lo explicas a tu familia. Eso para ellos también es un golpe, cuando un miembro de la familia se enferma de cáncer es algo muy difícil.

¿Qué fue lo más complicado del tratamiento?

Como todos saben la quimioterapia es un tratamiento muy invasivo, que te afecta a nivel celular de manera muy fuerte y es muy complicado enfrentarlo. Recuerdo la primera vez que tuve la quimioterapia no me sentía mal, como que todavía mi cuerpo no asimilaba lo que le estaba pasando, pero un par de días después caí hospitalizado, tuve que estar aislado dos semanas, solo en un cuarto en el hospital y ese momento fue muy feo porque te sientes mal físicamente, en ese momento estás sufriendo porque la gente que te quiere no está ahí, con tantas cosas pasándote por la mente, y esa parte fue con la que más tuve que luchar porque necesitaba motivarme para regresar.

¿Qué te mantenía de pie?

Hubo dos cosas que me ayudaron a mantenerme de pie, uno, obviamente era poder regresar a las carreras, porque yo quería que dijeran: "Xavi Razo, el piloto que le ganó al cáncer", y la otra parte fue mi familia porque yo no quería que ellos me vieran débil, yo no quería que ellos me vieran sufrir, yo siempre intenté mantenerme en una postura muy fuerte porque yo lo que menos quería es que ellos se sintieran mal, o que estuvieran tristes por mí y yo intentaba darles ánimos.

¿Hubo momentos en los que perdías la esperanza?

Jamás perdí la esperanza, claro que hubo momentos difíciles, claro que hubo momentos en los que estuve flanqueado, no todo es positivo, la lucha constante con tu mente es lo complicado. Una vez me desperté en la madrugada sudando y me cayó el 20 de que podía morirme y fue una angustia que nunca he vuelto a sentir, pero es algo que nunca se me va a olvidar porque el cáncer no pudo conmigo.

¿Cómo te sentiste de ganar la batalla contra el cáncer?

Yo sabía que eran meses de sentirme mal, pero por una vida que iba a disfrutar y eso es una motivación muy especial.

¿Tu fundación qué importancia tiene después de lo vivido?

Fundación Xavi Razo se creó a partir de que después de salir del cáncer empecé a acercarme a fundaciones para poder ser tipo embajador y ver de qué manera yo podía ayudar. Hemos ayudado a más de 150 niños, no hay nada que me guste más que haber hecho la fundación.