Ven un incierto regreso a clases

La fecha para el inicio del nuevo ciclo escolar es incierta todavía, debido a que la epidemia de Covid-19 continúa en el país, indicó ayer Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Aunque se había considerado que podría arrancar en agosto si el semáforo de riesgo epidemiológico se ubicaba en verde, el funcionario dijo que es probable que no se pueda en ese mes.

"En este momento, la decisión no está tomada. Existen algunas indicaciones que sugieren que, definitivamente, en el mes de agosto no va a ser posible regresar. Quizá en septiembre, pero, insisto, todavía no se toma una decisión, depende de muchos factores", explicó en conferencia nocturna.

Detalló que se ha reunido con el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para analizar el curso de la epidemia en cada estado.