Ven senadores desinterés en casos de extranjeros

Cd. de México.- Senadores del PAN y PRD acusaron que el Gobierno mexicano no atiende seriamente la desaparición y asesinatos de extranjeros en el País.



"Es una situación que afecta intensamente a México como destino turístico y como destino de inversiones, el Gobierno debería de tener una política seria en materia de seguridad pública", dijo la panista Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe.



"Seguridad para todos, pero está más enfocado en combatir a sus enemigos políticos".



El perredista Fidel Demédecis, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, indicó que no ve disposición del Gobierno para resolver la inseguridad ni los casos de muertes y desapariciones.



Ejemplificó con los tres italianos desaparecidos en Jalisco, pues, apuntó, una reacción del Gobierno ha sido insinuar que la causa fue sus negocios.



"Yo no veo disposición del Gobierno de la República y de los estados para atender esto, los turistas extranjeros llegan por su propio riesgo enfrentando en la misma situación que enfrentan los mexicanos", señaló.



"El tema es un asunto que nos está pegando durísimo en la situación de la desconfianza hacia México como destino turístico o para hacer negocios".



La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, la priista Marcela Guerra, reconoció que los 15 extranjeros que han muerto en hechos violentos en los recientes tres meses y los ocho países que han emitido advertencias a su población que quiere visitar a México afecta tanto al turismo como a las inversiones en el País.



"Hago un llamado para que haya una coordinación entre fuerzas públicas y entre todos los órdenes de Gobierno, no sólo el federal, sino también del estatal, inclusive el municipal", dijo.



El año pasado, el turismo, una de las principales fuentes de ingreso para México, produjo más de 21 mil 300 millones de dólares que dejaron casi 40 millones de turistas, según cifras oficiales.