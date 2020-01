Ven resistencia de industria ante iniciativa contra plásticos

CIUDAD DE MÉXICO.

Alessandra Rojo de la Vega, diputada de la Ciudad de México perteneciente al Partido Verde Ecologista (PVEM), acusó en redes a la industria del plástico de estar mandándole bots, y en entrevista con EL UNIVERSAL estimó que aún hay resistencias en ese sector ante la ley que impulsó para disminuir el uso de bolsas de plásticos en la Ciudad de México, que el pasado 1 de enero entró en vigor.



Rojo de la vega señaló en su cuenta de Twitter que la industria del plástico está molesta, pero "molestos deberíamos estar nosotros de años y años de inconsciencia y enriquecimiento a costa del bienestar y vida de los seres vivos", con respecto a la prohibición de la venta de productos plásticos de un sólo uso en la capital del país.



Mencionaste en redes sociales que la industria del plástico te manda bots, ¿has recibido amenazas de su parte o bien un señalamiento formal de alguna persona en particular?



— No amenazas como tal, hasta ahorita. Muchas cuentas (están) defendiendo a la industria del plástico, señalando y culpándome sobre pérdidas de empleo y desinformación. Me parece que la desinformación la tienen ellos, la producción y el consumo desmedido por parte de todos, nos estamos ahogando en plástico y debemos, de manera urgente, hacer consciencia.



Este problema también los perjudica a ellos, a sus hijos y a las futuras generaciones. Por más economía que haya, si no tenemos un planeta limpio y sano que habitar, no tendremos nada. Plástico seguirá habiendo y mucho para reciclar y continuar con la economía circular.

Entonces, ¿podemos decir que no ves amenazas, pero sí resistencia por parte de la industria?



— Así es, siempre la ha habido de parte de muchos de ellos. Desde que pasó esta ley (en mayo de 2019) y nos sentamos la Sedema y tu servidora con ellos en mesas de trabajo, estaban muy molestos.



Creo que deben entender que más que una prohibición es apostar y transitar a una economía sustentable, y apostar por una educación fuerte en el manejo de residuos. La CDMX es la segunda metrópoli que más genera basura a nivel mundial, queda mucho todavía por hacer.



¿Cuáles son los siguientes pasos en el tema medioambiental?



— (Planeo) seguir presentando iniciativas de la mano de las organizaciones, del gobierno, pero sobre todo de lo que la sociedad civil pida y necesite, por eso estoy ahí y soy su representante.



El periodo pasado presenté una iniciativa importante contra las colillas de cigarro para multar a quien las tire en la vía pública y para que haya más contenedores en los lugares establecidos para fumar. Está pendiente por dictaminarse.



También presenté una iniciativa sobre educación ambiental para que la materia sea obligatoria en todas las escuelas de la Ciudad, esto ya es una realidad también.



— Entrando al próximo periodo, presentaré una iniciativa para que el gobierno implemente más centros de composta debido a que estamos planteando el uso de bolsas 100% compostables.

Rojo de la Vega apuntó además que la iniciativa, cuyos efectos ya se ven en la ciudad de México, representa una lucha que lleva años, "muchos legisladores, muchas organizaciones llevan años levantando la voz y hoy es una realidad. La sociedad civil pide a gritos un cambio".