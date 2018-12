Ven productores luz de esperanza. Motiva homologación de precios de combustibles

Regional.- La homologación de los precios del combustible con los de Estados Unidos, representa una luz de esperanza para los productores de la región, es una buena noticia pues eso les ayudará a mitigar las fuertes inversiones que realizan para hacer operar la maquinaria y sus camionetas y camiones.



De hecho la homologación del precio en los combustibles, debería estar en vigente, pero por decisión unilateral el gobierno de Enrique Peña Nieto, no se respetó esa norma, lo que afectó con el alza de los combustibles no sólo a los agricultores, sino a transportistas y todos los residentes de la frontera, porque también el costo de la gasolina se fue a la alza.

Otro de los beneficios que se registrarán a partir de enero en la franja fronteriza, será la reducción del IVA a la mitad, del 16 al 8 por ciento lo mismo que un disminución del Impuesto Sobre la Renta.

Esas son buenas noticias para los agricultores, pero no son la mejores pues para que les vaya bien no sólo depende que gasten menos, sino de que ganan más y en esto último no tienen garantía de nada.

Y con relación al aumento al doble del salario mínimo, eso no tendrá repercusión para el campo, porque ningún trabajador del sector gana, ni nadie en la frontera labora ni percibe el también llamado micro salario.