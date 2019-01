Ven posición inusual en caída de aeronave

Ciudad de México.

La posición en la que cayó el helicóptero en el que viajaban la Gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle, sorprendió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Al presentar un informe sobre las investigaciones del accidente ocurrido el pasado 24 de diciembre, que cobró la vida de los políticos, dos pilotos y un colaborador del senador panista, funcionarios de la dependencia advirtieron que se trató de una caída poco común, ya que se registró de manera casi vertical.

"Si es inusual, no es lo normal. Es una de las cosas que llaman la atención, que haya una caída casi vertical, a 60 grados y además invertida, no es normal", señaló Carlos Alfonso Morán Moguel, subsecretario de Transportes.

"Encontramos el helicóptero en una posición especial, cayó casi verticalmente, con el rotor principal hacia el suelo, dio una vuelta, no sabemos cuál fue la causa, si fue una falla de alguno de los componentes del helicóptero, un problema de maniobra, no sabemos qué pasó", dijo Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT.

Durante una conferencia en Palacio Nacional, los funcionarios presentaron una ilustración en la que se aprecia que la aeronave cayó con una inclinación de 60 grados, provocando un cráter de 1.2 metros de profundidad.

"Se presume que impacta contra el terreno en actitud invertida con un ángulo de 60 grados, formando un cráter en donde se entierra la cabina de los tripulantes", refiere el documento.

"De los componentes recuperados se podrán reconfirmar estos datos".

Los funcionarios de la SCT advirtieron que, mientras no se tengan los resultados de los peritajes especializados, no se puede determinar si la caída fue producto de una falla mecánica, humana o por un factor meteorológico.

"No sabemos si el problema de maniobra se complicó con un problema meteorológico, no lo sabemos, eso es lo que vamos a saber", indicó Jiménez Espriú.

"Hasta que no se tenga el análisis de laboratorio, donde se hacen pruebas destructivas, no sólo se ve cristalográficamente cómo se encuentra cada uno de los componentes que pudieron haber sido sujetos de fatiga o de esfuerzos abruptos. No lo sabemos, eso lo van a tratar de dilucidar", agregó el subsecretario.