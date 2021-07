Ven poco efectivo el muro de Abbott

No obstante, el senador César Blanco, demócrata por El Paso, dijo que tenía "cero indicios" al debatir el presupuesto durante la sesión legislativa de que el dinero se utilizaría para un muro fronterizo.

"Construir un muro desde El Paso hasta Brownsville es la forma más costosa y menos efectiva de alcanzar la seguridad fronteriza y es una gran pérdida de dinero de los contribuyentes".

Agregó que, si el estado quería gastar dinero en seguridad fronteriza, debería gastarlo en tecnología moderna que es menos costosa y más efectiva que una pared, según la información que publica El Diario de El Paso en su edición digital.

Hasta ahora, lo que se sabe del plan del gobernador es que el Estado solicitará donaciones a través de Internet de todo el país para ayudar a financiar el muro.

"Cuando haga el anuncio a finales de esta semana, también proporcionaré un enlace en el que pueden hacer clic y consultar para todos en los Estados Unidos, realmente todos en el mundo entero, que quieran ayudar a Texas a construir el muro fronterizo, habrá un lugar allí donde puedan contribuir", dijo Abbott en el podcast, un programa sobre la política republicana llamado "Ruthless".

Asimismo, con el discurso de "asegurar la frontera" Abbott aseguró que comenzará el plan con la contratación de un gerente de programa y proporcionando 250 millones de dólares en fondos estatales como "pago inicial".

Por su parte, la congresista Verónica Escobar, demócrata por El Paso, criticó a Dann Patrick por comparar el aumento de la inmigración en la frontera con una "invasión", que según ella es retórica utilizada por supremacistas blancos como el presunto tirador de El Paso que escribió en línea antes del asesinato que quería detener una "invasión hispana".

"Los texanos harán esto. No permitiremos que nuestro estado y nuestro país sean invadidos", dijo Patrick.

Escobar respondió en Twitter: "Si la gente vuelve a morir, sus manos estarán manchadas de sangre".

Asimismo, el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, rechazó el plan del gobernador debido a que existen otras "prioridades", como la vacunación de los fronterizos y no la construcción de un muro.

"El gobernador no está para trabajar juntos y salir de la pandemia. Mandan un mensaje muy fuerte y no aprecian todo lo que hace México en el comercio. La economía es por la gente de México y la relación que tenemos con ellos", explicó Samaniego.

EN ZONA FRONTERIZA PREFIEREN VACUNACIÓN

El juez del Condado dijo que la preocupación de El Paso no es tanto el dinero que pueda utilizarse en la construcción del muro, sino el mensaje que manda el gobernador.

"No conoce El Paso, no me conoce a mí como juez, no conoce al alcalde Leeser. No se relaciona y quiere tomar decisiones que nos impactan aquí sin que sepa quiénes somos y qué necesitamos", añadió.

"Si nos preguntaran si necesitamos un muro o vacunar a la gente, elegimos proteger a la comunidad.

Samaniego cuestionó la forma en la que el "gobernador" se ha relacionado con el ex presidente Trump para tomar decisiones.

Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) asegura que un muro nunca fue ni será un proyecto ni efectivo ni funcional.

Sin embargo, bajo la Administración Trump el plan ha tomado nueva fuerza y la urgencia del Gobierno por concluir este proyecto antes de las elecciones presidenciales de 2020 ponen en riesgo a las comunidades fronterizas.

