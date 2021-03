Señalan que, durante todo el año se han mantenido trabajando en la logística y en los requerimientos necesarios, como la adaptación de los recintos, la producción del evento, la gestión de permisos ante las autoridades competentes y la difusión del supuesto cartel es "muestra de ese trabajo".

Noticia Relacionada Ven pocas posibilidades de que se haga el Corona Capital Guadalajara

De acuerdo a la banda estadounidense Smash Mouth, que a través de sus redes sociales subió el cartel en donde se anunciaba que el festival se realizaría los días 25 y 26 de septiembre, con bandas como The Strokes, Kings of Leon, The Hives, The Flaming Lips, entre otros no fue completamente afirmado, ni negado por los organizadores.

Pero sí explican que han estado monitoreando las declaraciones estatales y municipales del Estado de Jalisco, para ver cuando se podrían dar las condiciones propicias para la realización del Corona Capital.

"Monitorear las declaraciones de autoridades estatales y municipales sobre el estado de la pandemia, así como las proyecciones de salud en las entidades, a fin de poder planificar el regreso seguro a los mejor del entretenimiento en vivo cuando haya condiciones propicias. Condiciones que previsiblemente se darán hacia el último cuatrimestre del 2021, dada la campaña de vacunación, mejores tratamientos, los avances médicos y la evolución en la reapertura de actividades económicas", señalan.

Por otro lado, el Gobierno de Jalisco se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter y señaló de manera contundente que el evento no tiene autorización para llevarse a cabo en el último cuatrimestre del año como lo señalaron los organizadores del festival.

"La mesa de salud no ha recibido una petición formal para la realización del festival Corona Capital Guadalajara 2021, con fechas tentativas del 25 y 26 de septiembre en la explanada de la Arena VFG. Por lo tanto, no cuenta con autorización para llevarse a cabo... De la misma forma, las autoridades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se localiza este recinto, tampoco han autorizado dicho concierto", se lee en la publicación del Gobierno de Jalisco.

El gobierno de la entidad explica que, para poder realizar un evento masivo o un evento de más de 300 personas, se necesita la autorización y aprobación de los protocolos por parte de la mesa especializada en salud, pero antes de eso se deben tener las condiciones sanitarias propicias para hacerlo, lo cual consideran no se den durante este año.

"Dado que la pandemia de COVID-19 continúa activa en todo el mundo, este tipo de eventos requieren medidas especiales para el control del aforo, restricciones, protocolos y disposiciones que, en las condiciones actuales, no son propicias y tal vez no lo sean durante este año", especifican.