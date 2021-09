Ven pendientes de AMLO, pese a alta popularidad

En entrevistas con EL UNIVERSAL, consideraron que, pese a que el gobierno de López Obrador ha resuelto algunos temas, como la recuperación económica, hay algunos pendientes, como los altos niveles de inseguridad y de homicidios dolosos.

Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) y director de la agencia Integralia Consultores, comentó: "El presidente Andrés Manuel López Obrador llega popular, con un gobierno desordenado y con un horizonte finito en 2024".

El analista e historiador José Antonio Crespo Mendoza indicó que el Presidente goza de mucha popularidad y la gente lo premia porque considera que el Mandatario tiene buenas intenciones de cambiar al país, que le está echando ganas.

"Pero al mismo tiempo las encuestas también reflejan que buena parte de los ciudadanos no le reconocen buenos resultados en materia de corrupción, en materia de economía, de combate a la pobreza, de seguridad; en los temas centrales las cosas no van bien", dijo.

Aseguró que para la segunda mitad de la presente administración el panorama será más complicado, toda vez que el Presidente va perdiendo poder y ahora tiene más contrapesos sobre todo en la Cámara de Diputados.

"Será más difícil que salgan sus reformas, se verá su capacidad para negociarlas o comprar diputados por medio de presiones. Ahora muchos otros esperarían que el Presidente reaccionara con mayor madurez, pero ese no es su estilo; por el contrario, se prevé que sea más rijoso, listo a pelear o descalificar, a tomar decisiones no muy sensatas que pueden generar muchos problemas para el gobierno y para el país".

Crespo asegura que el Mandatario federal continuará por el camino de la polarización; sin embargo, considera que con la llegada de Adán Augusto López como nuevo secretario de Gobernación (Segob) esta dependencia dejará de ser "un florero" y se le dará más fuerza a la negociación.

Estas reflexiones coinciden con la encuesta realizada por Buendía&Márquez presentada el pasado lunes en El Gran Diario de México, donde se indica que la aprobación ciudadana al presidente López Obrador muestra estabilidad y se mantiene por arriba de la mitad; sin embargo, el estudio advierte que un tercio de los encuestados calificaron de manera negativa su desempeño.

Para el analista político Alberto Aziz Nassif, la administración de López Obrador llega con "altos contrastes" debido a que, pese a que hay avances en su gestión como la recuperación económica o el prohibir la condonación de impuestos, aún quedan asuntos pendientes importantes, como los altos índices de inseguridad.

"Llega en un momento con un panorama de altos contrates de asuntos que se han ido resolviendo en temas como la recuperación económica, pero en otros hay algunos pendientes, errores por esta misma polarización, críticas con la prensa y el no escuchar a algunos de los movimientos importantes, como el de las mujeres. Como que esa parte le ha ido restando apoyo a la Cuarta Transformación", dijo.

Para el analista Luis Estrada Straffon, director de SPIN Taller de Comunicación Política, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con los ejes fundamentales de la Cuarta Transformación: combate a la corrupción, mejorar la seguridad, la economía y sacar a miles de mexicanos de la pobreza.

No obstante, Estrada reconoció que el Ejecutivo ha logrado mantener su popularidad porque no ha habido cosas buenas o malas que le afecten debido a la pandemia, que pareciera una pausa.

"Pero hay temas específicos en los cuales el Presidente queda exhibido, como es en seguridad: por más que él no quiera hablar de eso, la seguridad está en los peores niveles. Dice que ha logrado contenerla y disminuirla, pero los niveles se mantienen como en el pasado sexenio.

"El Presidente dice que los homicidios son pleitos en las bandas, pero, ¿de qué tamaño son las organizaciones criminales que cada año mueren 30 mil personas? Parece que su política no está funcionando", aseveró.

En el rubro económico, el analista cuestiona la principal bandera del gobierno lopezobradorista que es "primero los pobres", pues si bien la presente administración atiende con millones a este sector, el número de pobres ha aumentado como ha señalado el Coneval.

En el combate a la corrupción, Estrada señaló que la gente percibe que la corrupción ha aumentado y eso es porque hay temas que no están resueltos, pues en los escándalos de corrupción y sobornos, como el caso del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, ni siquiera está en la cárcel.

"En cambio, Rosario Robles y Jorge Luis Lavalle (PAN) sí están y se puede cuestionar incluso si es legal su detención. En síntesis, ejes de la transformación no se están llevando a cabo", agregó.