Ven otros intereses ajenos a lo médico

Para el personal médico del ISSSTE en Reynosa, la división entre el sindicato y las autoridades los afecta y sobre todo ante la pandemia que se vive.

Para dar la atención y seguir laborando, el personal adquiere los insumos necesarios, de su propia bolsa, explicó Mayra Patricia Mikel Cárdenas, enfermera quirúrgica en el turno matutino.

"Desgraciadamente están dividiendo a la clase trabajadora, la manera que en que están politizando la situación en que se encuentra el ISSSTE, porque se está politizando el sindicato está dividiendo a la base trabajadora para sacar el mejor provecho que él pueda tener de ello y eso es un problema muy fuerte los que sí queremos trabajar y estamos constantemente aquí, nosotros no damos paso atrás para encontrarnos trabajando", dijo.

Mientras se pelean sindicato y autoridades, el trabajador es el más afectado y están perdiendo, ya que la atención no se pueda dar al 100 por ciento.

"Desgraciadamente no se puede porque hay cosas que si se requieren para dar atención de calidad, el equipamiento e insumo adecuado, el cubrebocas la vida que tiene son 30 minutos", recalcó.

Además señaló que tienen dos camas para terapia intensiva, por lo que no hay suficiente, por lo que incluso el personal médico se atiende en particular.

"En lo personal toda la familia las veces se atiende aquí, pero yo me he tenido que ir a lo particular porque aquí no hay las especialidades que yo requiero, como es reumatología, me envían a Monterrey, son mayores los gastos al ir a Monterrey que pagar una atención privada", recalcó.