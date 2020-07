Ven nula estrategia en materia de seguridad

Cd. de México

Contrario al discurso oficial, la violencia en el País sigue creciendo y no hay una estrategia clara ni efectiva de seguridad, afirmó el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.

En conferencia, subrayó que el periodo enero-junio de 2020 es el primer semestre más violento de que se tenga registro, por lo que es falso que se haya contenido el crecimiento del homicidio doloso. "Las condiciones en nuestro País siguen empeorando.

La realidad es que los ciudadanos estamos lejos de haber visto mejorar las condiciones. De hecho, la violencia sigue creciendo en nuestro País", manifestó. "Nos parece sumamente preocupante que la autoridad siga autofelicitándose por resultados que son absolutamente marginales. Esta autoridad ha tratado de convencernos de resultados que no se reflejan en las cifras". La víspera, al dar un informe en la conferencia mañanera, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reiteró que este año hay una clara "línea de contención" del homicidio doloso. Esto a pesar de que ese delito aumentó 1.7 por ciento este año en comparación con el mismo periodo de 2019, que es el año más violento por lo menos desde 1997. "En el primer semestre del año cada 17 minutos sucedió un caso de homicidio doloso. Esta autoridad ha intentado convencernos de resultados que los datos no manifiestan. Hay una exacerbación de la violencia y una concentración de la violencia en la delincuencia organizada", advirtió. "No existe alguna evidencia de que se haya controlado, frenado, revertido el crecimiento de los homicidios. Son 11 entidades donde aumentó. Nos preocupa que la narrativa oficial insista en la disminución de delitos".

Rivas aseveró que el País no va por el camino indicado en materia de seguridad, pues mientras el Presidente insiste en que no va cambiar el plan, la violencia sigue al alza. Advirtió que el descenso este año de algunos delitos como el secuestro y el robo en varias modalidades, se debe al confinamiento asociado a la pandemia del Covid-19, no a acciones concretas de los Gobiernos. "Lo ideal sería que tuviera una estrategia, seguimos sí contar con una estrategia efectiva. El Estado sigue mostrando debilidad en capacidad para frenarla y enfrentarla (violencia)", alertó. "Por ello es importante que se establezca una estrategia clara, definida, colaborativa entre las varias autoridades y entre los varios niveles de Gobierno, debemos sacar la política de la seguridad, debemos dejar a un lado los estados amigos de los estados enemigos y trabajar todos en conjunto". Prevén 'rebrote' delictivo El especialista estimó que habrá un rebrote importante en materia delictiva en los próximos meses, debido al reinicio de actividades y la reapertura de los establecimientos. "Así como muchos ciudadanos no salieron, también muchos delincuentes no salieron, y hoy van a salir, si volteamos a ver nuestras calles, prácticamente las ciudades se encuentran en los niveles que teníamos antes de la pandemia", dijo.

"Ha crecido la impunidad, aumentan los delitos, el desempleo, la falta de oportunidades que se están generando van a tener como efecto un crecimiento de la inseguridad". Rivas consideró necesario crecer por lo menos un 300 por ciento el gasto en seguridad y hacerlo más eficiente para evitar que se desperdicie en programas que no tienen efectividad.

"Estamos tirando el dinero en un aeropuerto que no sabemos si un día va funcionar, en una refinería que no tiene ninguna esperanza de ser operativa, en programas que no están dando resultado", agregó.