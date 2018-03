Ven a Neymar insustituible en Brasil

El entrenador brasileño, Adenor Leonardo Bachi "Tite", reconoció este jueves que Neymar, que no volverá a los terrenos de juego hasta mayo por una lesión de tobillo, es "insustituible".



"Neymar es insustituible. Douglas Costa no le puede reemplazar. Él hará de Douglas Costa", dijo Tite en rueda de prensa en el estadio Luzhnikí de Moscú.



Con todo, aseguró que, pese a que la estrella del PSG "es un futbolista muy bueno", la fuerza de Brasil reside "en el juego de equipo".



El técnico destacó que todos los jugadores de un equipo nacional deben ser líderes y asumir su parte de responsabilidad.



"Un líder debe serlo con el corazón y con la razón. No sólo nos podemos fiar de las emociones", precisó.



Por ese motivo, se le ocurrió que lo mejor era que la capitanía de la selección se turnara y, de hecho, este viernes contra Rusia el brazalete lo llevará por vez primera Alisson, el guardameta del Roma.



Con vistas al Mundial, Tite aseguró que él no piensa en alcanzar una posible final, sino en el partido siguiente y en seguir creciendo "gradualmente" como equipo.



Sólo adelantó que lo único seguro es que el equipo que Brasil presentará en el Mundial de Rusia tendrá "un centro del campo fuerte", cuyos componentes serán tanto físicamente potentes como creativos.



En esa zona del campo parece que son seguros Casemiro (Real Madrid) y Paulinho (Barcelona), que saldrán de inicio ante los anfitriones del Mundial.



"A Casemiro le exijo que ejerza la misma función que cumple en su club, el Real Madrid. Lo mismo se puede decir de Coutinho. Él ya jugó en el Liverpool como juega con nosotros. Lo que no voy a hacer es reprimir su ambición", apuntó.



En cuanto a Paulinho, aseguró que en el Barcelona juega a veces más avanzado que con la Verdeamarela y en otras ocasiones más atrasado.



Admitió que peina canas por la "inimaginable" responsabilidad que supone ser técnico de la selección pentacampeona del mundo y que lo que más le preocupa es "ser justo" a la hora de anunciar la convocatoria de 23 jugadores que disputarán el Mundial de Rusia.



El seleccionador aseguró que valorará la actuación de los jugadores con la Canarihna, pero también el rendimiento en sus equipos y su versatilidad, algo que consideró fundamental en un Mundial.