Ven líderes religiosos hay trasfondo bíblico

Para la comunidad religiosa, sobre todo para sus dirigentes, ya sean sacerdotes, pastores o ministros de culto, la actual pandemia de coronavirus, la cual presenta una incidencia más grave en los últimos días, tiene un trasfondo profético.

Líderes de diversas denominaciones o congregaciones religiosas, han llamado a la reflexión a sus feligreses o adeptos, sobre el mensaje que la divinidad manda a la tierra, con el brote de Covid-19.

Una de estos líderes que habló a los medios de comunicación sobre la particular interpretación que dan a este fenómeno las denominaciones religiosas, fue la pastora Magdalena Gama, de la Iglesia La Santísima Trinidad, quien sobre las afectaciones de este virus expuso que existe un pasaje bíblico:

Mateo capítulo 24, a partir del verso 6, "Y oiréis de guerras y rumores de guerra y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremotos", lo que agrega "esta escrito en La Palabra, pues ya estaba de alguna manera, profetizado, previsto. Pero el señor dice: ´aún no es el fin´, es decir, lo más seguro es que todavía vendrán muchas cosas más", indica.

"Lo importantes es: ¿qué vamos a hacer nosotros en medio de esta circunstancia, cuál es la actitud del creyente, del cristiano o incluso de aquel que no cree?, pues créame que en este momento, aún el incrédulo, está clamando, y está levantando su mirada para pedir ayuda de Nuestro Señor Altísimo, pero el señor nos dice en su palabra: ´en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo´... el señor dijo: ´vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones´...en el nombre del señor, nosotros hacemos, lo que su palabra nos dice", aseveró.

Añadió que "La Gran Comisión" es esta, la de enseñar que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, por lo que los fieles deben predicar en todo momento y durante esta pandemia, no es la excepción, lo que se traduce a que él está con nosotros, todos los días por lo que "no tengo dude, de que el señor Jesús está con nosotros en medio de este tiempo".

La pastora también se dirigió a todas las familias en confinamiento, a los que están deprimidos, ansiosos o atemorizados, por lo que "nosotros debemos atender todas las medidas de seguridad que nos han sido encomendadas", pero recalcó que "debemos ser libres" confiando en Dios Todo Poderoso.