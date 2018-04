Ven libros, les gustan, pero no los compran

Durante las casi dos semanas que ha permanecido la Feria del Libro en Reynosa, hay pocas ventas, aunque sí hay visitas de personas que están interesadas en adquirir un libro pero que se van sin poder hacerlo ante la falta de recursos.



Juan Carlos Morales, de la Unión de Libreros de Mexico, comentó que se han vendido muy pocos ejemplares, pero si han tenido la visita de adultos o jóvenes, pero que al final no pueden comprar.

"Hay poquita afluencia de gente, hay pocas ventas pero esperamos que esto se componga que nos visiten más, si vienen por lo menos a visitarnos, yo presiento que por la economía, yo veo a gente que si se anima pero dice es que no me alcanza, la mayoría me hace ese comentario, si me gustaría comprarle el libro pero o compro el libro o como", dijo.

Las situaciones de inseguridad también son factor de que no haya muchos visitantes en la Feria del Libro, pero el problema es generalizado en todo el país.

"Reynosa está en el ojo del huracán pero siento que no es cierto, la inseguridad está en todo el país, hay Puebla, Guadalajara, hay mucha inseguridad en todo el país no nada más Reynosa, todo el país está parejo", expresó

La Feria del Libro se encuentra en la plaza Benito Juárez, justo enfrente del Servicio Nacional del Empleo, vienen de la ciudad de México.

Estarán una semana y media y posterior van a Victoria o Tampico, además de otros Estados del país.