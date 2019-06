Ven irregular uso de ley para arancel

El Presidente estadounidense, Donald Trump, podría estar excediendo la autoridad que le da una ley al intentar imponer aranceles a México.



Así lo consideró Edward Alden, especialista en la relación de México y EU del Council on Foreign Relations.



El Acta de Poderes Económicos para Emergencia Internacional (IEEPA), promulgada en 1977, permite al Presidente imponer sanciones a países adversarios cuando se considera que representan una amenaza.



"Todo lo demás que ha hecho (Trump), nos guste o no, ha estado en línea con leyes pasadas por el Congreso, pero la ley que él cita, IEEPA, no fue creada para usarse de esta manera", dijo a REFORMA.



"Creo que esto ha preocupado incluso a los republicanos en el Congreso, que creen que el Presidente esta vez está excediendo su autoridad".

Según la ley, el Presidente puede emitir sanciones económicas ante cualquier amenaza proveniente del extranjero.



"(La autoridad) puede ser ejercida para hacer frente a cualquier amenaza inusual y extraordinaria que tenga su origen en su totalidad o en parte sustancial fuera de Estados

Unidos", apunta el texto de la IEEPA.



La ley fue invocada por Trump el pasado 30 de mayo para anunciar la imposición de un arancel de 5 por ciento a México, y su aumento progresivo, en caso de que el País no detenga el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.



Anteriormente, ha sido usada para sancionar a países como Irán, Irak, Libia o Venezuela.



"Nunca se ha usado con un aliado cercano como México, nunca se ha usado con un país con el que tiene un acuerdo comercial. Esto es un acto completamente escandaloso en ese sentido", agregó Alden.



Hasta el momento, la Casa Blanca no ha explicado sus argumentos para utilizar la medida y aún debería presentar una declaración de emergencia.



En otras ocasiones, la Presidencia estadounidense ha tenido que realizar consultas previas o investigaciones para aplicar aranceles a otros países, como a China, o al aluminio y acero casi a nivel mundial, pero esta vez lo evitará, aseguran Scott Anderson y Kathleen Claussen, académicos de Brookings Institution, en un texto para el blog especializado Lawfare.



Los especialistas apuntan que como la IEEPA nunca había sido utilizada para aplicar aranceles, no está claro el poder que tiene el Mandatario.



Además, el Capitolio podría bloquear la autoridad del Presidente con el apoyo de dos terceras partes en cada Cámara.



"La base legal de esta última política para México está lejos de ser clara", señalan los autores.



"Al igual que muchas de las políticas recientes de la Administración Trump, los aranceles a México ponen a prueba los límites externos de la autoridad legal del Presidente, terreno que el Congreso y los tribunales aún pueden reclamar".





Lo que dice la ley

"Cualquier autoridad otorgada al Presidente por la sección 1702 de este título puede ser ejercida para hacer frente a cualquier amenaza inusual y extraordinaria que tenga su origen en su totalidad o en parte sustancial fuera de Estados Unidos, a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos, si el Presidente declara una emergencia nacional con respecto a tal amenaza".