Ven inviable cerrar penal

Nosotros somos muy respetuosos, pero hemos hecho lo propio de coadyuvar para efecto de ver qué es lo que es mejor para la población penitenciaria y para la gente hacia afuera . Olivia Lemus Martínez, consejera presidente de Codhet

Cd. Victoria, Tam.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas consideró como poco viable el proyecto de clausura del viejo Penal en esta capital, ante la falta de presupuesto para la conclusión del nuevo Centro de Ejecución de Sanciones ubicado sobre el kilómetro 214 de la carretera federal Victoria-Llera.

"No creo que sea viable, pero yo no soy la experta del tema, porque en todos los lugares se requiere uno como el de Reynosa, que es el que más he visitado...", dijo la consejera presidente de la Codhet, Olivia Lemus Martínez. "Creo que también hay un sinfín de necesidades, pero también veo hoy que se le está dando una atención que anteriormente no se daba", dijo.

El antiguo penal fue construido entre los años de 1950 y 1951 en un predio de ocho hectáreas ubicado a las afueras de Ciudad Victoria en ese entonces, pero el crecimiento del cuadro urbano en las décadas siguientes fue engullendo al viejo penal.

En 2010 dio inicio la construcción del nuevo penal a 13 kilómetros de esta localidad, sin embargo el proyecto fue abandonado en los años siguientes debido a falta de inversión por parte federal.

La administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca destinó un fideicomiso con un presupuesto de mil 700 millones de pesos para la conclusión del nuevo penal, sin embargo, dichos recursos fueron redistribuidos este año para proyectos de infraestructura, los cuales serán ejercicios el próximo año.

"No es de mi competencia, pero hemos estado trabajando el tema en el sentido de ver qué es la mejor opción para toda la población porque no únicamente es para las personas que están privadas de su libertad, sino lo que se puede percibir hacia afuera, en este sentido sí sé que se está haciendo un plan", dijo.

La ombudsman tamaulipeca recalcó que una ciudad como Victoria no puede prescindir de instalaciones que alberguen a su población penitenciaria.

Finalmente indicó que "debe de haber un área de proyectos estratégicos que deben de estar trabajando este tema, yo creo que no es mi competencia hablar de esa situación porque no sé cómo se maneja el recurso, no sé de dónde baja el recurso. En ese sentido nosotros somos muy respetuosos, pero hemos hecho lo propio de coadyuvar para efecto de ver qué es lo que es mejor para la población penitenciaria y para la gente hacia afuera" .