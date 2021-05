Ven improbable inmunidad de rebaño en EU

"Si podemos proteger a esas personas contra enfermedades graves y la muerte, habremos convertido a Covid de un disruptor social a una enfermedad infecciosa habitual".

Noticia Relacionada Alexis Canelo es campeón de goleo del Guardianes 2021

NUEVA YORK, EU.- Con la caída en vacunación contra Covid-19 y el desarrollo de nuevas variantes de coronavirus, expertos consultados por The New York Times creen que Estados Unidos no alcanzará nunca la inmunidad de rebaño.

Según el medio, es más probable que en el futuro el Covid-19 se transforme en un virus común, como los tipos de influenza, que siga causando hospitalizaciones y muertes pero en mucho menor medida.

"Más de la mitad de los adultos en los Estados Unidos han sido inoculados con al menos una dosis de una vacuna. Pero las tasas diarias de vacunación están disminuyendo y existe un consenso generalizado entre los científicos y los expertos en salud pública de que el umbral de inmunidad colectiva no es alcanzable, al menos no en el futuro previsible, y quizás nunca", señala el medio.

"Es poco probable que el virus desaparezca", dijo al New York Times Rustom Antia, biólogo evolutivo de la Universidad Emory en Atlanta. "Pero queremos hacer todo lo posible para comprobar que es probable que se convierta en una infección leve".

El Doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo de la Casa Blanca, dijo al medio que aún así son necesarias las vacunas para reducir las infecciones y que la pandemia sea más manejable.

"La gente se estaba confundiendo y pensaba que nunca se reducirían las infecciones hasta que se alcanzara este nivel místico de inmunidad colectiva, cualquiera que sea ese número", dijo.

"Es por eso que dejamos de usar la inmunidad colectiva en el sentido clásico", agregó. "Estoy diciendo: Olvídalo por un segundo. Si se vacuna a suficientes personas, las infecciones van a bajar".

Según el medio, la principal razón es que el desarrollo de nuevas variantes del virus ha hecho más difícil calcular el nivel de personas inmunizadas que se necesitaría para alcanzar el umbral, que en algún momento se pensó que estaba en alrededor de 70 por ciento.

"Eso se debe a que los cálculos iniciales se basaron en el contagio de la versión original del virus. La variante predominante que circula ahora en los Estados Unidos, llamada B.1.1.7 e identificada por primera vez en Gran Bretaña, es aproximadamente un 60 por ciento más transmisible", señala el Times.

"Como resultado, los expertos ahora calculan que el umbral de inmunidad colectiva es de al menos el 80 por ciento. Si se desarrollan variantes aún más contagiosas, o si los científicos descubren que las personas inmunizadas aún pueden transmitir el virus, el cálculo deberá revisarse al alza nuevamente", apunta.

En cambio, el 30 por ciento de los estadounidenses, según encuestas, se ha negado a recibir la vacuna y es poco probable que este número cambie, según el medio.

Aunque científicos descartan que se posible la erradicación del virus, esperan que la mayor disponibilidad de vacunas signifique a largo plazo que se transforme la manera en que afecta el virus al país.

"La gran mayoría de la mortalidad y del estrés en el sistema de atención médica proviene de personas con algunas afecciones particulares, y especialmente de personas mayores de 60 años", dijo al medio el doctor Marc Lipsitch, epidemiólogo de Harvard T.H. Escuela Chan de Salud Pública.

"Si podemos proteger a esas personas contra enfermedades graves y la muerte, habremos convertido a Covid de un disruptor social a una enfermedad infecciosa habitual".