Ven imposible reducir costo

Matamoros, Tam.- Empresarios locales aseguraron que el precio de la gasolina no baja debido a que no hay las condiciones para ello, pues a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció incrementos a los estímulos fiscales, como al IEPS, los recursos no fluyen de forma adecuada.

Por lo que a los empresarios del ramo los mantienen en desventaja, ya que pocos tienen condiciones para disminuir los precios si no cuentan con recursos para hacerlo, afirmó Jorge Aguirre Vázquez, empresario local.

"Todos conocemos la promesa que hizo el presidente de bajar la gasolina, pero hay que entender que los empresarios del ramo gasolinero no tienen las condiciones para hacerlo, pues se habla de estímulos fiscales pero esos no fluyen de forma adecuada y que mantiene a los empresarios en desventaja", dijo.

Destacó que si lo que busca el gobierno federal es que se disminuyan los costos de los combustibles, debe agilizar la entrega de estos recursos para que no se hagan a través de muchos trámites burocráticos, que es lo que impide que estos costos bajen.

En contra parte, señaló que también se debe buscar una autoridad que mida a las expendedoras de combustibles, ya que si se tiene una gasolina cara y además no se venden litros completos, esto afecta aún más la economía de los mexicanos.