Ven hoteleros luz ´al final del túnel´

Matamoros, Tam.- Para el presidente de la Asociación de Hoteles de Matamoros, Delfino Cantú Salazar, "comienza a verse la luz al final del túnel, aunque aún es complicada, muy complicada la situación de los socios de esta agrupación".

Explicó que "pese a que Matamoros no es lugar turístico, se empieza a tener ligero repunte en la ocupación hotelera y eso es bueno; se habla de un 15 y hasta 20 por ciento, aunque este porcentaje no es constante, sino que se presenta dos o tres días a la semana, pero eso ya es ganancia".

Reconoció que Matamoros no es una ciudad turística sino más bien es de negocios y ahorita las ciudades que están teniendo un poco de movimiento son los grandes centros turísticos como son Cancún, Puerto Vallarta y Acapulco, entre otros. Y eso muy limitado porque la gente o no tiene dinero para viajar o aún tiene temor a la pandemia del coronavirus.

Cantú Salazar comentó que al ser Matamoros una ciudad de negocios, han podido detectar que orillados por la pandemia, muchos empresarios y agentes de ventas, ahora lo manejan todo por internet.

Destacó que las autoridades les dieron permiso de abrir más sus negocios pero no se ganan nada pues la gente no viaja, no vacaciona, no visita y es lo que sucede con muchas otras áreas en donde se les permite la apertura de negocios pero a los que la gente no acude por temor a la pandemia.