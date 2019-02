Ven en rumores ´tintes políticos´

Son falsas alarmas que hacen mucho daño a las familias, más a los que tienen familiares desaparecidos . Guillermo Gutiérrez Riestra, vocero del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos

Cd. Victoria, Tam.- Para el vocero delde Familiares y Amigos de Desaparecidos, Guillermo Gutiérrez Riestra, la reciente ola de rumores en la capital del estado sobre supuestos casos dea menores de edad podría tener relación con el proceso electoral en el cual habrán de renovarse las 36 diputaciones en el Congreso del Estado.

"No sé si quieran paralizar para que la gente tenga miedo, yo lo que más veo en el corto es el cambio en el Congreso local que eso quizá pueda influir, generar miedo para que la gente no vote", según información oficial el último caso de secuestro confirmado en esta capital suscitó el pasado 6 de febrero, previo a este no se registró otro caso sino hasta cinco meses antes, mientras que en todo el 2018 fueron 109 casos confirmados de secuestro.

"Advertimos a los padres de familia sin bajar la guardia en cuidar a sus hijos, que son rumores falsos, que no sabemos y queremos deducir a que se deben esos rumores", dijo sobre la situación que se viene presentando desde hace ya un par de semanas por lo cual la propia Secretaría de Seguridad Pública ha dado a conocer un comunicado reportando no tener conocimiento de denuncias por privación ilegal de la libertad, o secuestro, suscitadas en escuelas de esta localidad.

Organismos como el Observatorio Ciudadano Tamaulipas y la Mesa de Seguridad y Justicia coinciden con la SSP a la vez que solicitan a la ciudadanía el apoyo para denunciar cualquier caso de secuestro que se encuentre confirmado directamente a las autoridades, para que de inmediato estas se desplieguen los mecanismos de búsqueda y localización.

Cabe agregar que apenas la tarde del jueves se generó una alarma a través de las redes sociales por la supuesta desaparición de un jovencito de 13 años alumno del Colegio La Salle, el cual asistió a una actividad escolar perdiéndose rastro de él entre las 18 y 19 horas, sin embargo esa misma noche apareció en buen estado y fue entregado a sus padres, "son falsas alarmas que hacen mucho daño a las familias, más a los que tienen familiares desaparecidos", consideró Gutiérrez Riestra.