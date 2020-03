Ven en homicidios una ´baja marginal´

Ciudad de México.

El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que existe una "baja marginal" en la cifra de homicidios dolosos en el País a partir de diciembre de 2018, cuando inició la actual Administración.

"Dato relevante: se ha logrado romper la tendencia histórica, ratificamos lo que hemos dicho, hay un punto de inflexión a partir de diciembre. Tiene un comportamiento errático, pero vale destacar el mes de 2019, diciembre, enero y febrero", dijo.

"Tenemos ya tres meses con una baja sostenida, así sea de manera marginal, no podemos sentirnos satisfechos con estos resultados, pero nos permiten ratificar que la estrategia es correcta para disminuir el homicidio doloso".

De acuerdo con la presentación de Durazo, el homicidio doloso bajó 4.36 por ciento en febrero de 2020, cuando se registraron 2 mil 817 casos, respecto a diciembre de 2018, con 2 mil 892.

En tanto, se redujo en 1.88 por ciento frente a enero de este año, mes que registró 2 mil 864 homicidios.

El Secretario Durazo indicó que al inicio del actual Gobierno, en diciembre de 2018, las cifras de incidencia delictiva fueron "sumamente altas" y que un logro de la gestión ha sido tener un punto de inflexión.

"El logro en la aplicación de la estrategia de seguridad está en haber conseguido un punto de inflexión, claro que ese punto de inflexión está en un momento alto porque ahí recibimos la incidencia criminal", aseveró.

"Pero afortunadamente en varios delitos, particularmente en el homicidio doloso, va a la baja, no de manera sensible todavía, pero con una clara tendencia a la baja. Tenemos que fortalecer esos resultados para cumplir con el objetivo de entregar una baja sensible el 1 de diciembre de este año".

Al mostrar una serie de gráficas sobre el tema del homicidio doloso, Durazo recordó que se dividió el país por regiones prioritarias para dar atención al tema de la seguridad y dijo que en la mayoría de esas zonas se ha tenido un resultado a la baja.

"No hemos logrado buenos resultados sólo en Manzanillo, Ciudad Juárez y León, aquí están; en todas las demás regiones hemos logrado resultados satisfactorios, hemos logrado mejorar los resultados, en el peor de los casos, como en Monterrey, se mantiene, hemos logrado cuando menos contener, evitar que sigan subiendo", indicó.

"No hemos logrado buenos resultados sólo en Manzanillo, Ciudad Juárez y León, aquí están; en todas las demás regiones hemos logrado resultados satisfactorios, hemos logrado mejorar los resultados, en el peor de los casos, como en Monterrey, se mantiene, hemos logrado cuando menos contener, evitar que sigan subiendo".

El Secretario señaló además que en enero y febrero de este año, comparado con el mismo periodo de 2019, el robo de vehículos bajó 14.5 por ciento, mientras que el robo a transeúnte disminuyó 17.3 por ciento; a transporte público, 36.7 por ciento y a casa habitación 3.7 por ciento.