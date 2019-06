Ven difícil que México cumpla a Donald Trump

Monterrey, N.L.

Los esfuerzos a los que se comprometió México para frenar el flujo ilegal de migrantes de Centroamérica que llegan a cruzar la frontera de EU enfrentan un obstáculo mayor: los pobres ingresos de los habitantes de aquella región.

Si no se mejoran sus condiciones económicas no parará tal tráfico de personas, ni siquiera con los aranceles con los que sigue amenazando Donald Trump a México, en caso de que en la revisión en los próximos 45 días no vea avances para él favorables.

Un análisis el Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) señala que, en el caso de México, fue hasta que sobrepasó un PIB per cápita de 8 mil dólares al año, a partir del 2005, cuando su migración ilegal empezó a caer fuertemente.

En base a esa experiencia, apunta, a los países que forman el Triángulo del Norte -Guatemala, El Salvador y Honduras- les tomaría muchos años desincentivar su migración ilegal a EU.

Tomando en cuenta sus respectivos ingresos por habitante en lo que va del Siglo 21, de acuerdo con datos del Banco Mundial y el FMI, y calculando sus tasas medias de crecimiento anual, les tomaría 10, 20 y 25 años, respectivamente, de acuerdo con una estimación de EL NORTE.

En el 2018, el PIB per cápita de Guatemala fue de 4 mil 580 dólares, el de El Salvador de 3 mil 920 y el de Honduras de 2 mil 520. El de México resultó de unos 9 mil 810 dólares.

"Los países del Triángulo del Norte todavía tienen un largo camino para alcanzar a México", sostiene el PIIE.

Cifras del departamento de Aduana y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés) muestran que mientras en el 2007 la detención de migrantes mexicanos ilegales en la Unión Americana (809 mil) multiplicó por 15 la de nacionales del Triángulo del Norte juntos, pero el año pasado fue a razón de 155 mil contra 226 mil.

El PIIE indica que para acelerar la tasa de crecimiento en Guatemala, El Salvador y Honduras se necesitan intervenciones políticas e importantes inversiones en infraestructura, conectividad y educación.

También enfrentar desafíos como tráfico ilícito de drogas, violencia de pandillas, el fortalecimiento de la gobernabilidad, un mejor estado de derecho y acciones contra la corrupción.