Ven como normal poco crecimiento

Matamoros, Tam.- La industria manufacturera en México y Matamoros ha crecido cuando mucho en un 1.3 por ciento en lo que va del año, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Rogelio García Treviño, presidente de este organismo empresarial, señaló que es normal este comportamiento que se presentó durante el primer semestre del año, considerando que se vivió un proceso electoral en donde se contuvieron algunas inversiones y ampliaciones del sector.

Recordó que no solo fue esta la situación, sino también lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, en donde aún sigue en el aire si se firma o no, todo ello influye para que no haya el movimiento económico que requiere el país.

Destacó que otro de los factores es la famosa "guerra de aranceles", en donde incluso ya hay otros países involucrados que vendrán a beneficiar a la economía de México como es el caso de China.

Comentó que en tanto este crecimiento lento que se tuvo en el primer semestre se estarán detonando en lo que resta del año, ya que el tipo de cambio del dólar esta estable y todos los aspectos internacionales se están acomodando para que se detone la economía en nuestro país, pero sobre todo en Matamoros.

"Aún y cuando solo ha sido un 1.3 por ciento de crecimiento económico, no ha dejado de ir hacia arriba, pero en este cierre del año se disparará aún más favoreciendo a la generación de empleos e inversiones en diferentes sectores, pero sobre todo en la industria en general", concluyó.