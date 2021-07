Ven comerciantes lejana la reactivación económica

A casi 500 días de la pandemia sanitaria por el Covid-19, los locatarios del Mercado Guadalupano todavía no han podido recuperar sus niveles de venta, ni ingresar en el periodo de "reactivación económica" que presumen otros giros.

La mayoría de los comerciantes que están aquí se fueron a la bancarrota con el inicio de la pandemia, muchos comenzaron a cerrar por días, otros se fueron definitivamente y otros todavía están analizando su futuro". Silva García Laguna, comerciante mercado

La situación ha empeorado con la puesta en marcha de las obras del nuevo museo del ferrocarril, por ello desde la fachada aparecen varios puestos cerrados.

Silva García Laguna, comerciante desde hace ocho años en este mercado de Reynosa, pide el apoyo de las autoridades para generar programas de ayuda, que le permitan a ella y a sus compañeros llevar el sustento a casa.

"La mayoría de los comerciantes que están aquí se fueron a la bancarrota con el inicio de la pandemia, muchos comenzaron a cerrar por días, otros se fueron definitivamente y otros todavía están analizando su futuro, ha sido muy difícil mantenerse, no podemos hablar de ninguna reactivación porque aparte nosotros nos estamos enfrentando a las obras".

Aunque el llamado que hacen a las autoridades va enfocado a lo económico, también buscan que se desarrolle una mejor planeación en los cierres viales, que mantienen reducidos los espacios de estacionamiento para sus clientes.

"La obra comenzó a finales del 2020 y desde entonces les pedimos a las autoridades que fueran comprensivos, que nos dejaran un ingreso libre para nuestros clientes, pero no fue así, han hecho todo sin tomarnos en cuenta, ahorita la gente ya no vienen a comprar porque no hay lugar para dejar el carro, aparte esta la maquinaria, la tierra, todo eso nos perjudica", insistió García Laguna.

Para dimensionar las afectaciones, Jorge Flores, comerciante del sitio desde hace 7 años, afirmó que sus ventas han bajado a un 80 por ciento.

"Me atrevo a decir que todos mis compañeros están en la misma situación, es una preocupación constante pensar de dónde sacaremos dinero para que coman nuestros hijos, pagar renta, luz, agua, todo lo básico, son cosas que muy pocos ven, por eso pedimos el apoyo de las autoridades, queremos hechos no palabras".