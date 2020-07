Ven colapso hospitalario en BCS por contagios de Covid-19

Por el ritmo acelerado de contagios de Covid-19, Baja California Sur ya llegó a su límite en la disponibilidad de recursos humanos para la atención de pacientes con coronavirus, y de seguir así podría ocurrir el colapso del sistema hospitalario.

El gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, confirmó la información y puso como ejemplo la velocidad de contagios, pues mientras en junio se tenían 30 pacientes con coronavirus hospitalizados en todo el estado, a estas fechas la ocupación es de 103.

"Hace unas semanas anunciamos la adquisición de 24 ventiladores. Hoy, por el incremento de contagios y hospitalizados nos vimos en la necesidad de hacernos de 25 ventiladores adicionales en la Secretaría de Salud, 16 más en el IMSS y seis en el ISSSTE, en total 235 ventiladores disponibles", expuso en un video en sus redes sociales.

Señaló que si bien la capacidad hospitalaria se incrementó, el ritmo de avance de la pandemia no es favorable.

"Al ritmo que vamos, nuestro sistema de salud pronto podría comenzar a saturarse. La respuesta no puede ni debe de ser seguir abriendo más camas y adquirir ventiladores. El tema no es sólo de que no se cuente con los recursos financieros para ello, sino que especialmente se ha agotado ya por falta de disponibilidad de personal especializado en el mercado laboral la posibilidad de contar con más recurso humano para la atención", expuso.

Subrayó que ya no hay más médicos ni enfermeros que puedan a atender a pacientes adicionales por parte de todas las instituciones del sector salud. Urgió a la población a "cambiar la visión" y ser responsables, atender las restricciones del nivel cinco del semáforo local, mantener la sana distancia y el buen uso del cubrebocas.

"La visión de la sociedad debe cambiar. No podemos en Baja California Sur por la falta de responsabilidad escribir una historia de terror, tristeza, desolación, como hemos observado en otros lugares donde por falta de capacidad instalada la gente ha muerto a manos del coronavirus sin poder recibir atención médica hospitalaria", refirió.

Mendoza Davis dijo que durante estos meses de pandemia, en la entidad se le ha apostado a la telemedicina y es pionera en esa modalidad, atendiendo a distancia a más de 26 mil personas, de las cuales 23 mil 800 ha sido por videollamadas y autodiagnóstico en la aplicación.

Además, se han hecho 2 mil 600 visitas domiciliarias para la toma de muesta, una valoración o determinar un traslado hospitalario, y se da seguimiento a 600 pacientes activos de Covid que se encuentran en aislamiento domiciliario, a través de videoconsultas.

Mencionó que lo anterior ha permitido no llegar rápidamente a una saturación del sistema hospitalario; sin embargo, en estos momentos, ya la complicación es la falta de personal médico y por ello reiteró el llamado a la población a que evite las aglomeraciones, respete la sana distancia, el uso de cubrebocas y no realice reuniones sociales en sus domicilios.

"Nada suple al autocuidado y en nosotros se encuentra la libertad y obligación de elegir correctamente lo que nos conviene. No nos equivoquemos. Tenemos que cuidar nuestra salud", puntualizó.

De acuerdo con la estadística local, suman 2 mil 152 casos acumulados positivos a Covid-19 en el estado, de los cuales, mil 161 son activos, 893 han sido recuperados, y suman 98 defunciones.