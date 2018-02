Ven candidatura de Cuauhtémoc Blanco como una "ocurrencia"

Cd. de México.- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, consideró una ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador la postulación de Cuauhtémoc Blanco para el Gobierno de Morelos.



Acusó que quien aspira a ser Presidente del País no puede proponer a gente sin preparación para cargos públicos, por lo que, dijo, sólo piensa en ganar a como dé lugar.

"Postular a la Gubernatura a alguien como Cuauhtémoc Blanco es una ocurrencia, y no se puede aspirar a ser Presidente del País con ocurrencias. No debe aspirar a ser Presidente quien está pensando en el pasado y está dispuesto a poner los Gobiernos de los estados y los municipios en manos de gente sin formación y sin preparación", reprochó el dirigente partidista.



"No puede aspirar a ser Presidente quien inexplicablemente está recolectando candidatos de cualquier color, sin importar antecedentes ni compromisos. No puede aspirar a ser Presidente alguien que sólo está pensando en ganar a como dé lugar, ganar con personajes famosos sin importar que no estén bien preparados para gobernar".



En la ciudad de Cuernavaca, en la toma de protesta del panista Víctor Caballero como candidato a Gobernador de la coalición "Por Morelos al Frente", Dante Delgado acusó que el candidato presidencial de Morena quiere ganar repitiendo los mismos vicios y las peores prácticas del PRI.



"No puede aspirar a ser Presidente alguien quien tome decisiones absurdas e incongruentes", advirtió Delgado.



También señaló que respetaba a Blanco como jugador de futbol y como tal tenía todo su reconocimiento, pero como Alcalde de Cuernavaca no pudo.



"Cuauhtémoc merece mi respeto y reconocimiento por su desempeño en la cancha, por sus jugadas, por sus goles, pero tratándose de Morelos, de gobernar, de trabajar, él no tiene la formación necesaria para hacerlo.



"El no sería alguien a quien daría la responsabilidad de gobernar el Estado de Morelos. Con todo respeto, como Presidente municipal demostró su falta de formación, de educación, de sensibilidad, ha demostrado que como gobernante no tiene proyecto, no tiene rumbo ni una idea propia ni sensata", criticó el dirigente de MC.



Ante militantes del partido, Delgado expuso que los habitantes de Morelos no pueden dejar la seguridad de sus familias y el futuro de sus hijos en manos de gente que no tiene la capacidad, ni la preparación, ni está pensando en gobernar.



Mientras que -por otra parte- alabó la trayectoria de Caballero como una persona preparada y reconocida en la entidad.



Dijo que es un médico y un ciudadano honesto, con trayectoria de trabajo y compromiso demostrado por el Estado de Morelos.



"Porque Morelos necesita un Gobernador preparado para enfrentar el reto que representa rescatar a Morelos, un Gobierno que tenga como titular, como Gobernador, a un hombre, a un ciudadano que sí es de aquí, y no vino de otros lados a buscar trabajo", refirió.



En su discurso, el líder del MC también resaltó el perfil de Ricardo Anaya como candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente" por ser un joven preparado y que piensa en el futuro.



"Y ha demostrado tener el valor necesario para enfrentar, como ustedes lo ven, los embates por abuso de poder de un régimen que vamos a derrotar el próximo 1 de julio", agregó.