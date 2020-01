Ven beneficios con legalizar mariguana

CIUDAD DE MÉXICO.

La experta indica que la política prohibicionista actual no ha logrado disminuir el consumo ni erradicar la producción y comercio de esta planta. En cambio, ha criminalizado a los usuarios de la droga y a los pequeños cultivadores o a minitraficantes --personas detenidas con cantidades de mariguana menores a 500 pesos--, por lo que ve necesario cambiarla. Sin embargo, subraya, se requiere una regulación integral e inclusiva, que no priorice únicamente a las empresas, para que esta estrategia funcione en México. De acuerdo con una encuesta de Datología, actualmente el 59 por ciento de la población está en contra de legalizar la mariguana, mientras que el 57 por ciento considera que hacerlo no ayudaría a reducir la violencia en el País.

Al respecto, la especialista explica que, aunque poco más de la mitad de la población sigue en contra de la regulación, el porcentaje de personas a favor ha crecido con mayor rapidez en México en comparación con otros países. "México cambió de opinión mucho más rápido. Veníamos de una oposición de 90-10. Entonces, si ahora es de 60-40, esa velocidad en Estados Unidos se alcanzó en 40 años y nosotros la alcanzamos en ocho", afirma. Indicó que este cambio de percepción se debe a que en los últimos años ha surgido un debate sobre las propiedades médicas, el uso terapéutico, el hecho de que la mariguana no tiene una dosis letal y el daño que sí genera como sustancia de riesgo. "Lo importante de este debate es que siempre se dé la investigación, los datos, la evidencia y los argumentos para que las personas puedan tomar decisiones informadas". Lisa Sánchez reconoce que la legalización de la mariguana no acabará con el crimen organizado, pero evitará distraer los recursos policiales, ministeriales y económicos en la persecución de actividades que no son las principales generadoras de violencia y delincuencia, sostiene. "Con la regulación se podría reencauzar la persecución a los delitos que verdaderamente dejan víctimas y que generan otros tipos de delincuencia. A nosotros nos parece un mejor uso de los recursos públicos, una mejor inversión en salud y nos parece también un tema de derechos, donde las personas no deben ser criminalizadas por una conducta que le hace daño a su propio cuerpo", explica. Otro beneficio de regular el mercado del cannabis es la posibilidad de ponerle impuestos y licencias para reinvertir las ganancias en otras áreas, como educación, salud y atención a consumidores de drogas problemáticos.

El País no está listo El País no está listo para aprobar el uso recreativo de la mariguana, pues carece de la infraestructura necesaria para atender a más personas con problemas de adicción o enfermedades mentales, afirma Guadalupe Ponciano, especialista en tratamiento de adicciones de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tampoco se cuenta con las herramientas para asegurar que esta droga no llegue con mayor facilidad a niños y adolescentes, agrega en entrevista. La experta dice que legalizar la planta con fines recreativos abriría el mercado de este estupefaciente y podría aumentar el número de consumidores, pero no acabaría con el narcotráfico. "El narcotráfico no se va a acabar. Si les quitamos la mariguana, ellos van a seguir con fentanilo, con metafentaminas. Creo que hay un gran interés económico y se está dejando de lado el interés del ser humano", sostiene. Ponciano indica que, además, en México faltan especialistas en tratamiento de adicciones y, con la regulación, se necesitarían más. Agrega que con el alcohol y el tabaco se demuestra que el País es incapaz de impedir que las drogas legales sean consumidas por menores de edad. "A pesar de que en este caso tenemos leyes que prohíben su venta a menores, existen niños de 12 años que ya consumen alcohol y tabaco. Esto nos habla de que nuestro sistema no es adecuado para proteger a los menores de edad", subraya. Explica que esto pondría en riesgo a los adolescentes, ya que el cerebro termina de madurar entre los 21 y 24 años y, cuando se consume cualquier droga a esa edad, aumenta la probabilidad de generar adicción. "Un cerebro inmaduro, de un niño de 12, 13 años, no ha terminado su crecimiento y es muy susceptible a las drogas. Los mecanismos que tiene de equilibrio para protegerse no son suficientemente fuertes para pasar por la droga y no quedarse atrapado".

Otro problema es que a través de ingeniería genética, sostiene, se ha modificado la planta para que tenga concentraciones mayores de THC, la sustancia que genera los efectos psicoactivos. "Por eso a veces con un cigarro ocurren episodios psicóticos, alucinaciones, que antes no ocurrían porque la concentración era menor". De acuerdo con la doctora, el consumo de mariguana se asocia con enfermedades psiquiátricas, por lo que su regulación podría aumentar el número de personas con trastornos mentales y tampoco hay infraestructura suficiente ni especialistas para atenderlas. "Legalizar una droga abre un mercado, crea una industria, y lo que quiere una industria es más consumidores para vender sus productos". "Yo, definitivamente, creo que no es un buen momento para legalizar", remarca.