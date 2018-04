Ven alza inusual en importación de azúcar

Algunos industriales y comercializadores mexicanos prefirieron importar azúcar en el ciclo 2016-2017, en lugar de consumir la nacional, según estadísticas oficiales en las cuales se advierte que las importaciones del producto se duplicaron.

Luego de que por años no se registraron importaciones, en el ciclo agrícola azucarero 2016-2017 la importación fue de 40 mil toneladas, y de octubre de 2017 al 11 de abril la cifra subió a 113 mil toneladas, arrojan datos del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca).

Al respecto, el director general del comité, Isaac Caín Lascano, dijo que se registró un dato "atípico" de importaciones de azúcar, algo que genera presión al mercado porque ahora habrá que buscar exportar los excedentes nacionales.

"Se ha visto un movimiento atípico de importaciones. Y, vamos a respetar la libertad de los mercados, pero, sí vamos a poner atención, porque la importación genera presiones al mercado", comentó en entrevista durante el Segundo Congreso Internacional Zafranet 2018.

Dijo que hay apertura en el mercado mexicano, pero se ha visto en el mundo que hay edulcorantes que están subsidiados, como los de India y Brasil, por lo que la autoridad mexicana mantiene la supervisión para que dichas importaciones no incurran en prácticas desleales de comercio.

Caín Lascano expuso que si se encuentran irregularidades en las importaciones, la autoridad correspondiente deberá emitir las sanciones necesarias.

Hasta el momento la mayor parte del azúcar que ingresa al país llega de Estados Unidos y Canadá, y no se cobra arancel a causa de que se tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"Una gran parte (viene) de Estados Unidos, porque ellos no tienen arancel para exportar azúcar a México, otra parte de Canadá, y también de Brasil, pero no mucha. Entra con precios no necesariamente bajos, pero alcanzan a colocarla", explicó el experto.

De acuerdo con fuentes del sector, empresas mexicanas como Suqroliq y firmas comercializadoras importaron desde el año pasado azúcar a precios más bajos que los de la industria nacional para procesarla o venderla en el mercado interno.

Cabe mencionar que en México la producción estimada de azúcar para el ciclo 2017-2018 se estima en 6 millones 54 mil toneladas, y de ese total se espera exportar 1.1 millones de toneladas a Estados Unidos.

Sobre la exportación de azúcar de México a Estados Unidos, Caín Lascano comentó que a partir del ciclo que comenzó en octubre de 2017 y hasta la fecha se enviaron 616 mil toneladas, es decir 56.8% del monto que autorizó el gobierno de ese país, de un millón 150 mil toneladas.

Explicó que el acuerdo azucarero que se tiene con Estados Unidos implica que en marzo se define la cantidad definitiva de azúcar que podrá exportar México sin pagar arancel al mercado estadounidense.

Bajo las reglas actuales, del monto total de endulzante 70% tiene que ser crudo y 30% refinado, por lo que muchas refinerías del país, sobre todo las más cercanas a los puertos, están produciendo una mayor cantidad de producto crudo a fin de exportarlo a empresas de EU.