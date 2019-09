Ven afectada postura de México ante Venezuela

Cd. de México.

"México se comprometió a mantener una posición equilibrada y proactiva pero en días recientes, esa posición, desde mi punto de vista, se vio afectada", expresó en un mensaje transmitido en vivo.



Desde Madrid, España, el legislador, perteneciente al partido Voluntad Popular, el mismo al que pertenece el líder de la Oposición, Juan Guaidó, explicó que el Gobierno de Venezuela propuso darle un salvoconducto para salir de ese país y que México le diera asilo político, siempre y cuando todo se diera en el marco de diálogo entre ambos países.



"Habían propuesto darme un salvoconducto para salir de Venezuela una vez que México me diese el asilo, pero en condiciones que eso sucediese en el marco de las negociaciones de la mesa de diálogo en Cancillería", detalló.



"Ante esta situación me negué rotundamente a ser una ficha de intercambio de esa falsa mesa de diálogo, y siendo utilizado de la buena fe de los hermanos mexicanos, tomé la decisión de fugarme y tomar el camino más riesgoso, el camino hacia la frontera con Colombia", añadió.



No obstante, Casella agradeció el apoyo del Gobierno mexicano y aseguró que recibió un buen trato desde el pasado 14 de mayo, cuando la sede diplomática de México en Caracas le dio asilo.



Casella Lovaton, era presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela lo acusó junto a otros diputados de delitos por su participación en la denominada "Operación Libertad", con la que se liberó al líder antimadurista Leopoldo López en mayo, y se les retiró el fuero.



En el mensaje transmitido, el legislador aseguró que seguirá apoyando a la Oposición y a su líder, Juan Guaidó, desde España.



"No caigamos en la trampa de aquellos que pretenden dialogar en el nombre de nadie", pidió.



Relató que durante su viaje para cruzar la frontera de Venezuela y Colombia estuvo en riesgo de ser detenido.



"Agradezco la conciencia de ese capitán de la Guardia Nacional lo que es la institución de la inmunidad parlamentaria", manifestó.