Ven a través de la música

"Se siente muy padre saber que nuestro trabajo es agradable para las personas, no sabemos que nos depara el destino, pero esto es lo que nos gusta". Luis Daniel, "El Cachorro".

Un grupo de jóvenes ciegos de Reynosa creó una banda musical llamada "Visión perdida", en la que a través de guitarras, acordeón, batería y teclados buscan posicionar a la frontera de Tamaulipas como un referente nacional.

Se trata de Luis Daniel, Andrés, José y Miguel de entre 17 a 29 años, cuyas manos remplazan lo que sus ojos no pueden ver.

Cada uno de ellos tiene una historia diferente, pero su gusto por la música surgió desde pequeños cuando fueron rechazados y discriminados por su condición; en el sonido de utensilios de cocina encontraron un refugio que con el tiempo se convirtió en talento.

Sus canciones actualmente son accesadas por más de seis millones de personas en las redes sociales, han visitado varios estados del país y en los próximos meses grabarán su primer disco.

APENAS UN MES

"No podemos creer todo lo que ha pasado, estamos viviendo un sueño que no imaginamos, ya van muchos comentarios, muchos compartidos, no esperábamos algo así, se siente muy padre saber que nuestro trabajo es agradable para las personas; no sabemos qué nos depara el destino, pero esto es lo que nos gusta", expresó Luis Daniel, "El Cachorro", líder de la banda y quien toca más de 10 instrumentos.

Lo que para muchos sería una discapacidad, para ellos es una razón de bromas y chistes, se apodan "La espantosa X", "Es lo que hay", "No había más" y "Pa lo que alcanzó".

Conocen cuántos pasos hay entre cada instrumento, el escenario, los pasillos, las escaleras y accesos de la Asociación Miradas de Esperanza donde practican. Su humor los lleva a burlarse de aquel que por error se topa con alguna pared u otro objeto.

"No podemos estar llorando y dar lástima porque no vemos, al contrario, tenemos doble responsabilidad: demostrar que sí se puede y ser una persona normal, en mi casa, en la pesera, nos hemos enseñado a ubicar la distancia de las personas por su voz", mencionó José.

El nacer prematuro, atravesar por una negligencia médica o haber sufrido un accidente causó su ceguera entre los 0 y 5 años de vida.

Su club de fans conformado en su mayoría por mujeres, les exige varias transmisiones en vivo por semana, solicitan saludos o algún mensaje de amor. Su popularidad los ha hecho protagonistas de diversos programas de radio, televisión y prensa.

Aún así, se mantienen firmes, con la esperanza de que algún día no muy lejano la sociedad no excluya a quienes nacen o adquieren algún problema visual, de escucha, del habla o de movilidad en los juegos, enseñanzas, trabajos, actividades de recreación y relaciones sentimentales.

Tienen talento

>Luis Daniel, 21 años.

>Andrés, 17 años.

> José, 29 años.

>Miguel, 17 años