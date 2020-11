Ven a ´Checo´ más en IndyCar que en la Fórmula Uno en 2021

Guadalajara, Jalisco.

La temporada 2020 de la Fórmula Uno está por terminar, le faltan tres fechas, y con ello también se sabrá el futuro de Sergio Pérez.

Al momento hay varias opciones las que se manejan sobre qué será del piloto mexicano: si seguirá en la máxima categoría, si llegará a Red Bull, si se tomará un año sabático o si firmará contrato en otro serial.

Para Max Chilton, ex piloto de la F1 con la escudería Marussia en 2013 y 2014, el futuro del tapatío no pinta en el "gran circo", sino de este lado del Atlántico, en América, y por una razón.

El británico argumenta que Red Bull es de los equipos que le apuesta a su academia de pilotos y que su estilo no es de buscar pilotos experimentados.

"Lo más triste es lo que va a pasar con Pérez. Es un piloto fantástico, pero no puedo verlo quedarse en la F1. El lugar que tendría más sentido sería reemplazar a Alex Albon en Red Bull, pero ese no es el camino a seguir, a Red Bull les gusta promover sus talentos internamente, así que no veo que eso le suceda a Pérez". le dijo dijo Chilton a la revista GQ.

"Hay historias sobre él (Checo) y los dos pilotos de Haas, Romain Grosjean y Kevin Magnussen, que podrían terminar compitiendo en Indycar, lo cual sería fantástico".

Sergio Pérez logró su primer podio de la temporada 2020 el pasado 15 de noviembre cuando finalizó segundo lugar en el Gran Premio de Turquía, con lo cual se estableció como el cuarto mejor piloto al llegar a los 100 puntos.

La próxima parada de la Fórmula Uno será en Bahrein este domingo 29 de noviembre a las 8:10 horas (tiempo CDMX).