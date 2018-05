Velocidad y muerte enluta a 2 hogares. Escuela Cigarroa está de duelo

Laredo, Tx.- La escuela preparatoria Cigarroa de esta ciudad está de luto.

Dos de sus más destacadas alumnas que estaban a punto de graduarse esta semana, no pudieron cumplir sus objetivos de convertirse en grandes profesionistas que llenarían de orgullo a sus padres.

Un accidente terminó de tajo con todas sus ilusiones, cuando la vida les sonreía, con un futuro halagüeño.

Jocelyn Arredondo y Alexis Isabel Raygoza, las dos chicas a graduar esta semana, fallecieron en el accidente del jueves por la tarde sobre la carretera 59, 28 millas al este de Laredo.

La primer jovencita de solo 18 años de edad, perdió la vida en el lugar del accidente entre Laredo y Freer, Texas, Arredondo, perdió la batalla por la vida, en el hospital militar de San Antonio, Texas a donde fue transportada en helicóptero.

Deshona Silva, tercer viajante y también estudiante de esa escuela, está grave en un hospital local.

Las malas noticias para la generación Senior de Cigarroa, inició a las 05:30 de la tarde de este 24 de mayo, la chicas viajaban en un carro compacto, Mini Cooper, año 2007, color blanco.

Y a la altura de la milla 28, contando desde Laredo, chocaron con una camioneta Ford F-150, color rojo, presumiblemente conducida hacia el oeste, por un hombre, acompañado de dos personas, al parecer uno de ellos, es un niño.

La damita que conducía el Mini Cooper (Arredondo), fue llevada en helicóptero al nosocomio castrense en la ciudad de El Alamo.

Silva fue traída a un hospital de Laredo, también en mal estado.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS por sus siglas en inglés), aún investiga el caso y no ha emitido peritaje oficial, pero se supone, de manera extra oficial, que la joven del auto compacto intentó virar al norte, sobre el camino Las Pilas, invadiendo el sentido vial este-oeste, de la troca o camioneta "pick up", que venía como con rumbo hacia Laredo, es decir, se cree que la conductora del auto, no cedió el paso a la camioneta.

DPS y los alguaciles del condado de Webb asistieron al lugar, ahora los agentes estatales investigan el accidente, para deslindar responsabilidad.

LEXY SE APAGO

Su sonrisa, blanca, franca, se ha apagado. Sus enormes ojos castaños, enmarcados por grandes pestañas, se han cerrado. Su energía, su capacidad de amar y hacerse amar por los demás ya no está.

Velocidad y muerte, esa es la historia que se escribió sobre el candente asfalto de la carretera 59.

Lexy, como la conocían sus amigas y sus compañeras de la Preparatoria Cigarroa a Alexis Isabel Raygoza, vio ahí, por última vez, el cielo que cobijó sus triunfos, su compañerismo, su amor por el prójimo.

El mini Cooper avanzaba raudo hacia el oeste por el candente asfalto.

Dentro, la sonrisa luminosa de Lexy y dos de sus compañeras de la Preparatoria Cigarroa iluminaban casi tanto como los rayos del sol que caían como plomo sobre la 59. Eran las 5:30 de la tarde.

En realidad no se sabe cómo, pero el mini Cooper enfiló directo hacia el camino de una Ford F150.

"El conductor del mini Cooper habría intentado girar hacia el norte por Las Pilas Road, sin ceder el paso al tráfico que venía", señala el informe del DPS.

Estruendo de impacto, vértigo, velocidad, descontrol.

El rojo intenso de la F150 que venía desde el este, pareció meterse dentro del mini Cooper y cubrió los cuerpos de las jovencitas.

Los cuerpos de Lexy y sus compañeras fueron cubiertos del dolor que acompañaba a la mirada de aquellos que navegaban por el arroyo candente de la carretera, en un punto entre Laredo y Freer.

A un costado quedó la Ford, roja, dentro, el conductor y dos personas más, al parecer un niño y también el dolor intenso, la angustia de no saber qué o cómo ocurrió todo, la incredibilidad al raz del alma.

El conductor, su acompañante y el niño de la F150 fueron llevados a toda velocidad al Centro Médico Laredo y con ellos también una de las dos amigas de Lexy.

La otra muchacha que las acompañaba sufrió graves heridas. Los médicos urgieron a llevarla en helicóptero al San Antonio Military Medical Hospital.

Para Lexy, el golpe fue brutal... su sonrisa estaba apagada y sus ojos se cerraron para siempre.

Alexis Isabel, estudiante del último año en Cigarroa High School, era querida por muchos. Su sonrisa llenó aulas, corredores y campos deportivos.

Todas la recuerdan como la joven brillante, humilde, amante de la vida, del prójimo.

Su sonrisa aún brillaba más cuando ella vestía el azul del uniforme de porrista y contagiaba su entusiasmo a los seguidores de los Toros.

Te amamos Alexis, descansa en paz", escribió Paloma Villanueva en Facebook, una de las amigas más cercanas de Lexy.

DECESO. Para Lexy, el golpe fue brutal... su sonrisa estaba apagada y sus ojos se cerraron para siempre.

APRECIADA. Alexis Isabel, estudiante del último año en Cigarroa High School, era querida por muchos.

DOLOR. Momentos de dolor vivieron los familiares de las jóvenes estudiantes.