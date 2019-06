Velan familiares a estudiante asesinado

Cd. de México. - Los restos de Norberto Ronquillo son velados por familiares y amigos en una funeraria de la Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón.

Los servicios iniciaron alrededor de las 14:00 horas, y minutos después comenzaron a llegar sus seres queridos.

La ceremonia se realiza de forma privada en uno de los velatorios, donde las exequias de Norberto permanecerán hasta el anochecer.

Norelia Hernández, madre del joven asesinado, aseguró que confía en el trabajo de las autoridades para que no ocurra otro caso similar.

"Mucha gente me pregunta si quiero que renuncie la Jefa de Gobierno, pero no se trata de eso, no podemos dejarle al Gobierno todo.

"Eso (las investigaciones) lo dejo en manos de las autoridades, yo sólo pido que esto no vuelva a pasar", comentó durante un mensaje a medios.

También agradeció el apoyo que recibió de la sociedad y aseguró que se marcha feliz con los restos de su hijo.

Se tiene previsto que mañana temprano, las exequias de Norberto y sus familiares partan a Meoqui, Chihuahua, donde ya se alista una ceremonia y una manifestación para recibirlos.