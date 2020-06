Vela por la niñez

En medio de la tempestad que se vive a nivel mundial por la pandemia, Carlos Rivera está consciente de lo indefensa que está la niñez.

Así que el cantante decidió unir fuerzas con Save the Children México y donará todas las regalías de su nuevo sencillo "Ya Pasará" para apoyar a la fundación.

"La canción la escribí hace tiempo junto con Jules Ramllano, que es mi coautor, y cuando esto empezó a ocurrir (el coronavirus), la desempolvé porque parecía que había sido escrita para este momento.

"Los niños siempre son los más vulnerables en casos como estos, son pequeños que algunos se están quedando sin sus papás, que tal vez sus familiares se quedaron sin trabajo y necesitan una ayuda real", compartió Rivera en entrevista vía zoom.

QUIERE SER PAPÁ

Su compromiso con los pequeños es tal que el intérprete quiere ser un padre responsable y asumir ese rol cuando tenga el tiempo necesario.

Por eso es el tlaxcalteca aún no ha formado una familia con su pareja Cynthia Rodríguez, pese a los rumores de un posible embarazo.

"A mí me encantaría ser papá. Obviamente, eso es un sueño enorme que tengo planeado, pero han sido años de mucha locura, muchos viajes y a mí me gustaría que ocurriera en un momento en el que yo también tuviera un poquito de calma, que pudiera acomodarme más a los tiempos para no perderme de nada.

"Pero por supuesto está en mi plan de vida, no sé cuándo va a pasar, no sé si pronto o más tarde, pero sí me encantaría", expresó el intérprete.

Y es que en los últimos años, la carrera del artista se ha mantenido bastante activa.

Antes de la contingencia sanitaria estaba por terminar su Guerra Tour, el cual inició en 2018 y tuvo que posponer por la situación.

DE PROMOCIÓN

Ahora también promueve el formato vinilo de su álbum Carlos Rivera: Sessions Recorded at Abbey Road, que grabó en los emblemáticos estudios londinenses donde Los Beatles hicieron la mayoría de su discografía.

"Fue grabado en Londres y estoy muy orgulloso porque no sólo es el estudio más importante del mundo, donde se hicieron discos históricos como los de Los Beatles, sino que además soy el primer latino y mexicano en hacer un disco que pueda usar la marca.

"Nosotros lo que hicimos fue enviar mi historia, de que vengo de un pueblo de México, de Huamantla, Tlaxcala, y que mi sueño siempre fue la música. Era algo muy bonito compartir cómo alguien que viene de un lugar tan pequeño, puede llegar al estudio más importante del mundo", dijo Rivera.