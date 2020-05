Veía desánimo en las Chivas

Amaury Vergara está por cumplir un año al frente de las Chivas y reconoció que al momento de asumir la presidencia no encontró al interior del club ni valor y ni respeto a la institución.

Su primera decisión al mando fue destituir al entonces director general José Luis Higuera y comenzar una reestructura deportiva que meses después se gestó con el arribo de Ricardo Peláez a la dirección de esta área.

"El reto que he tenido y el más grande en mi corta gestión es darme cuenta que hubo una pérdida de identidad y de valores hacia el interior, no hacia la construcción de la marca y de lo que significa nuestro club, sino hacia el interior encontramos un conflicto de valores, de identidad, de idea, de propósito y de objetivos claros", mencionó Amaury en la conexión virtual SIS Masters: The Last Dance, cómo construir & manejar equipos exitosos, relacionada a la exitosa serie de Michael Jordan y la gestión deportiva.

"(No había) deseo de ganar para aportar a la institución. Nadie es más que la institución misma. Humildad, disciplina y compromiso", señaló.

Sugiere Amaury transparencia

El presidente de las Chivas señaló la importancia de mostrar transparencia en el valor de las transferencias e inversiones en el futbol.

"Yo lo que admiro mucho de los modelos norteamericanos es la trasparencia con la que comunican las cantidades y los tamaños de contratos, me parece que es un factor fundamental en cómo se percibe al jugador o cómo se percibe a sí mismo", mencionó Amaury.