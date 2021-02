Veda no detendrá entrega de apoyos

Se van a seguir atendiendo porque las necesidades no se detienen, se van a seguir atendiendo las peticiones de la ciudadanía en la medida de las posibilidades". Javier Antonio Mota Vázquez, Director de Bienestar Social, Cultura y Deportes

El 31 de enero pasado concluyó el período de precampañas para partidos políticos y para la recolección de respaldo ciudadano de aspirantes independientes a un cargo de elección popular; asimismo, el período de campañas comprende del cuatro de abril al dos de junio, lapso durante el cual continuarán funcionando los programas sociales del Municipio de Victoria, informó la Dirección de Bienestar Social, Cultura y Deportes.

"Lo que la ley en este caso marca obviamente pide que no se haga promoción, lo que está estipulado en el marco legal electoral es de que no haya una difusión de las acciones llevadas por el Gobierno, pero se van a seguir atendiendo porque las necesidades no se detienen, se van a seguir atendiendo las peticiones de la ciudadanía en la medida de las posibilidades", señaló el titular del área, Javier Antonio Mota Vázquez.

El Instituto Nacional Electoral define ´Veda Electoral´ como el conjunto de medidas que tienen como objetivo generar condiciones para que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto; dicho lapso abarca desde los tres días previos a la jornada electoral, es decir, desde el tres de junio, durante el cual quedan prohibidos actos de campaña o proselitismo, la colocación de propaganda electoral, propaganda gubernamental con excepción de campañas de servicios educativos, de salud o Protección Civil, y la difusión y publicación de resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales.

"Hoy -miércoles- activamos ya el apoyo a la gente, reactivamos la entrega de gel sanitizante, estamos revisando varios pendientes de paquetes de materiales, de material subsidiado, tan solo el día de ayer -martes- se hizo la entrega simbólica de una tonelada de cemento subsidiado en el fraccionamiento Rincón de las Montañas", el director de Bienestar Social informó que el mes de enero fueron entregados dos mil cien apoyos alimenticios a familias de escasos recursos.

Asimismo, Mota Vázquez apuntó que a través del Ayuntamiento son operados dos comedores comunitarios en la zona norte y sur de la localidad, en donde son atendidas más de trecientas personas a través de alimentos preparados, "tenemos un padrón de 78 grupos de adultos mayores organizados en equipos los cuales, por un lado se les brinda en ciertas temporadas del año capacitaciones para el autoempleo, y constantemente se les está brindando con apoyos alimenticios", esto cubre a más de 700 adultos mayores beneficiados.